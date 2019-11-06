My Chemical Romance grubunun 8 yıl önceki paylaşımı tartışma yarattı: Selam Şili, 2019'da güvende kalın

ABD'li müzik grubu My Chemical Romance'ın 2011 tarihinde yaptığı bir Twitter paylaşımı yeniden gündemde. Grubun 8 yıl önce Şili için paylaştığı 'Güvende kalın' mesajı sosyal medyada yeni bir tartışma yarattı.

ABD'li rock grubu My Chemical Romance'ın 8 yıl önceki Twitter paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.

Söz konusu paylaşım, müzik kariyerlerine 2001 yılında başlayan ve 2013 yılında dağılan grubun geri dönme ilanının ardından gündeme geldi.

14 Ocak 2011 tarihinde yapılan paylaşımda, "Merhaba Şili, sizi seviyoruz. 2019'da güvende kalın" ifadeleri dikkat çekiyor.

Hola Chile! Te amamos! Stay safe in 2019. — My Chemical Romance (@MCRofficial) January 14, 2011

Paylaşımda 2019 yılının yer alması, grubun kıyamet sonrası Kaliforniya'da yaşayan 'Killjoys' isimli bir grubun hikayeleri üzerinden şekillenen 'Danger Days' adlı albümüne bir referans olduğu düşünülüyor.

Ancak paylaşımda Şili'ye yer verilme sebebi bilinmiyor. Bunun yanında, söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihte grup Şili'de konser de vermedi.

Öte yandan, söz konusu paylaşımın neden yapıldığına ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmazken, grubun hayranları tarafından çok sayıda komplo teorisi üretildi.

Çok sayıda kullanıcı, grubun Şili'deki olayları 'öngördüğünü' iddia etti.

Did my chemical romance predict Chile’s current political state 8 years ago...? 🥴 bitch wtf https://t.co/Ky4xJ97RVf — meechie (@meechie_l) November 3, 2019

​Bir kullanıcı ise, "Gerard Way (grubun solisti) ne biliyor?" ifadelerini kullandı.

WHAT DOES GERARD WAY KNOW https://t.co/ub5dfBkFqh — Thom Yorke Singing 'Dont Leave' (@Mariahcarimazov) November 5, 2019

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