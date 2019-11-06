HBO'dan öğrenciler için yeni ürün: İzleme kutusu

ABD'li HBO kanalı, yurt veya pansiyon gibi ortak alanlarda yaşayan genç kullanıcıların televizyon izleyebilmeleri için 'izleme kutusu' ürettiğini açıkladı.

Amerikan televizyon devi, üniversite öğrencilerinin takip ettikleri dizileri yurt odalarında rahatça izleyebilmeleri için bir kutu tasarladığını duyurdu.

Kullanıcıların içerikleri birden fazla pozisyonda izleyebilmeleri için tasarlanan kutuda ayrıca havalandırma delikleri ve bir adet de raf bulunuyor.

Yeni ürününü bir reklamla duyuran şirket, bazı öğrencilere kutunun bedava iletileceğini açıkladı.

Kutu için öğrencilere sunulan şartlar ise '.edu' uzantılı bir e-posta adresine sahip olmak, 18 yaşından büyük olmak ve yemek dağıtım şirketi Doordash veya kargo şirketi FedEx tarafından hizmet verilen bölgelerde yaşıyor olmak.

Teslim edilen kuta ise ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ile HBO yapıştırmaları yer alacak.