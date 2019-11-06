Pentagon: Yapay zekanın askeri kullanımında Rusya ve Çin’in gerisinde kalmamalıyız

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Rusya ve Çin’in yapay zekanın askeri kullanım potansiyelini aktif olarak geliştirdiğini ve ABD’nin bu ülkelerin gerisinde kalmaması gerektiğini söyledi.

Washington’da düzenlenen yapay zeka konulu bir konferansta konuşan ABD Savunma Bakanı Mark Esper, “Yapay zekanın yararlarından ilk faydalanacak ülke, savaş alanında gelecek yıllar için belirleyici bir avantaj elde edecek. Buna ilk ulaşan biz olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Bu durumu SSCB’nin 1957 yılında ilk yapay uyduyu dünyanın yörüngesine fırlatmasının ardından gelişen durumla karşılaştıran Esper, yeteneklerin harekete geçirilmesinin ve ABD’nin sahip olduğu potansiyelin, insanları aya göndererek uzay yarışını kazanmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Amerikalılar ve müttefiklerinin şimdi de bu yarışa girmeleri ve kazanmaları gerektiğine vurgu yapan Esper, Pentagon için bu konuda önceliğin Çin olduğunu, ardından da Rusya’nın geldiğini belirterek “Pekin 2030 yılında yapay zekada dünya lideri olmayı hedeflediğini açıkça belirtti. Rakiplerimiz tempoyu düşürmüyor, bizim de düşürmememiz gerekiyor” dedi.

Esper, Çin’in denizaltılar da dahil olmak üzere, tamamen özerk saldırı mekanizmaları geliştirdiğini belirterek, Pekin’i “21. yüzyıl izleme sistemi” kurmakla suçladı. Esper, Çin’in 5G teknolojisinin güvenlikleri için tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, ABD’nin müttefik ve ortaklarını bir kez daha bu teknolojiyi kullanmamaları konusunda uyardı.

Esper, Rusya’nın da yapay zekanın ülkelerin uluslararası arenadaki egemenliğinin temelini oluşturacağına inandığını belirterek, Moskova’nın son teknolojileri demokratik ülkelere karşı kullanmaya hazır olduğunu ileri sürdü.

Esper, “Ayrıca Rusya’nın savaş alanındaki potansiyelini de hafife almamalıyız. Rusya’nın şimdiki ve gelecekteki savaş bölgelerinde giderek daha karmaşık yapay zeka sistemlerini kullanacağını bekliyoruz” dedi.

Esper, Kongre’ye, bütçenin kısa sürede kabul edilmesinin yaratığı sorunların ABD için uzun vadeli stratejik sonuçlar doğurduğu gerçeği üzerine düşünmesi çağrısı yaptı.

Yapay zeka sistemlerinin ABD ordusu tarafından geliştirilmesiyle ilgili olarak, kamu-özel sektör ortaklığının önemine vurgu yapan Esper, Pentagon’la çalışmak istemeyen şirketleri şu sözlerle eleştirdi: “Özel sektörde çalışan bazı şirketler, ABD silahlı kuvvetleriyle yapay zeka alanında çalışma konusunda endişeliler. Dünyanın diğer bölgelerinin aksine, ABD şirketleri kiminle çalışacakları seçeneğine sahipler.”

Yapay zeka sistemlerinin demokrasi ve istikrara bir zararlarının olmayacağını kaydeden Esper konuşmasını lu sözlerle sürdürdü: “Şunu açıkça söylemek istiyorum: Sorun, yapay zekanın askerler tarafından tüm dünyada kulanılıp kullanılmayacağı sorunu değil. Asıl sorun, otoriter hükümetlerin bu alana hakim olmaları ve sonucunda bunu savaş alanında ve üretimde kullanacaklarına izin verip vermeyeceğimizdir.”

Daha önce, ABD teknoloji endüstrisi lideri Google, çalışanlarının hoşnutsuzluğundan dolayı, Pentagon’la askeri alanda yapay zeka geliştirilmesi sözleşmesini yenilemeyi reddetmişti.