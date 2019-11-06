ABD'nin eski Ukrayna Büyükelçisi Taylor'ın Kongre'ye verdiği ifadenin dökümü yayınlandı

ABD Kongresi'ndeki Demokratlar eski Ukrayna Büyükelçisi William Taylor'ın Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında geçen haftalarda verdiği ifadenin tam metnini yayınladı.

Taylor, Trump'a temmuz ayında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesi sonrasında açılan azil soruşturmasına ilişkin 22 Ekim'de Kongre'nin Dışişleri, İstihbarat ve Gözetim komitelerinin temsilcilerine ifade vermişti.

Söz konusu komitelerin başkanları tarafından yapılan açıklamada, "West Point mezunu, Vietnam gazisi ve herhangi bir partide bulunmayan Büyükelçi Taylor'ın ifadesi, Başkan Trump'ın Ukrayna'ya askeri yardımı nasıl esirgediğini, yardımın yapılmasına şartlar koyduğunu ve Ukrayna Devlet Başkanı'nın Biden'lar ve 2016 seçimlerine ilişkin komplo teorilerinin maskelerini düşüren kamuoyuna açık soruşturmaların konuşulduğu hayati öneme sahip Beyaz Saray toplantısını ortaya koyuyor" denildi.

'Giuliani'nin karanlık dış politika kanalını ifşa ediyor'

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Taylor'ın ifadesi, Büyükelçi Sondland ve Volker'ın yardımıyla Başkan'ın ajanı Rudy Giuliani'nin izlediği bu karanlık dış politika kanalının, Başkan'ın hedefine ulaşması için Ukrayna hükümetine büyük bir baskı uyguladığını yalın bir şekilde ifade ediyor. Büyükelçi Taylor, bu askeri yardımın ve Ukrayna'ya iki taraflı desteğin sürdürülmesinin neden bu kadar kritik öneme sahip olduğunu ve ABD'nin iç politik nedenlerle dış politikayı baltalama çabalarının neden bu denli zarar erici olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kamuoyuna açık ifadesini bekliyoruz."

İfade metnindeki bir pasajda Taylor, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi Golden Sondland ile arasında geçen bir sohbete değinerek, Sondland'ın Trump ile Zelenskiy ya da onun baş yardımcılarından biri olan Andrey Yermak arasında hiçbir karşılıklı ilişkinin bulunmadığına inandığını söylediğini, fakat Zelenskiy'in Joe Biden'ın soruşturulmasını talep ettiğini açıklamaması halinde çıkmaza girilebileceklerini dile getirdiğini aktardı.

Demokratlar, geçen haftalarda Taylor'ın ifadelerini 'en ayrıntılı ve en şok edici beyan' olarak nitelendirmişti.

Taylor, Trump'ın 2020 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada Ukrayna ile ilgili önemli kanıtlardan bazılarını daha önce Demokratlara sunmuştu.

Daha önce Taylor'ın Sondland'a Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteğin sağlanması için Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter'ın soruşturulması şartını koşmasını 'delilik' olarak gördüğünü söylediği ifadeleri, 9 Eylül'de Kongre'ye sunulmuştu.