ABD Dışişleri: Suriye'deki petrol yerel yönetimlerin kontrolünde

ABD’nin Suriye’deki petrol sahalarını korumak için askeri operasyonlara onay verdiği konuşulurken, Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bölgeden çıkarılan petrolün yerel yönetimin kontrolünde olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Suriye’nin kuzeydoğusundan çıkarılan petrolün yerel yetkililer tarafından kendi çıkarları için kullanıldığını söyledi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre adı açıklanmayan yetkili dün yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’dan konuyla ilgili şu ana kadar bir talimat gelmediğini de belirtti.

Yetkili, “Yerel otoriteler, yerel toplulukların yararına petrolü işliyor. Burada, Dışişleri Bakanlığı’nda petrol sahalarıyla ne yapacağımıza dair yönetimden bir yönlendirme yok” dedi.

Trump, ABD'li enerji şirketlerine işaret etmişti

Yetkilinin bu açıklaması, ABD Başkanı’ın geçen ay yaptığı ‘Kürt güçlerin kontrolündeki petrol sahalarını ABD’li enerji şirketleri işletebilir’ önerisiyle çelişti.

ABD’nin bölgedeki petrol kuyularının kontrolünü askeri varlık yoluyla elinde tutmak istediği belirtiliyordu.

Donald Trump’ın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede genişletilmiş askeri operasyona onay verdiği iddia ediliyordu. Bu yeni plana göre ABD askerlerinin, Kürt güçlerin kontrolündeki Deyr ez Zor ile Haseke arasında yaklaşık 150 kilometrelik bir alanda kontrol sağlayacağı kaydediliyordu.

‘IŞİD ile mücadele de sürüyor’

Öte yandan Dışişleri yetkilisi, Suriye'deki ABD askerlerinin görevinin sadece petrol kaynaklarını korumak olmadığını, bölgede IŞİD ile mücadelenin de devam ettiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı geçtiğimiz ay Suriye'deki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapma kararı almıştı.