Donald Trump Jr: Babam ırkçı olamaz, çocukken Michael Jackson'la tatil yapmama izin vermişti

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu, Jackson'ın bir daire sahibi olduğu New York'taki Trump Tower'da 'Popun Kralıyla' vakit geçirdiğini belirtti.

Independent'ın haberine göre Trump'ın oğlu, Triggered: How the Left Thrives on Hate and Wants to Silence Us (Tetikleme: Sol Nefretten Nasıl Besleniyor ve Bizi Susturmak İstiyor?) adlı yeni kitabında babasına destek çıkarak Trump ailesinin 'siyahi bir adamla tatil yaptığını' yazdı.

Kitapta, "Babamı itham ettikleri tüm iddialar dikkate alındığında, özellikle de 'ırkçı' olduğu (suçlaması), oğlunun tatilini siyahi bir adamla geçirmesi veya Micheal Jackson'la takıldığı düşünülünce kulağa garip geliyor değil mi? (...) Eğer ırkçıysa o zaman kesinlikle bunda pek de iyi değil" ifadeleri yer alıyor.

41 yaşındaki Trump Jr. ayrıca, babasının Nobel Barış Ödülü'nü, 2009'da bu ödülü almış olan Barack Obama'dan daha çok hak ettiğini iddia ediyor.

Bush'a 'ezik', Mueller'a 'yaşlı çelimsiz aptal' dedi

Kitap, liberal solun "muhafazakarları lekelemek ve onları kamuoyunda saf dışı bırakmak için" kullandığı tüm hileleri afişe ettiğini öne sürüyor. Kitabında George W. Bush'tan "ezik" diye bahseden Trump Jr., Robert Mueller'i de 2016 seçimlerinde Rus müdahalesine yönelik "çarpık soruşturması" nedeniyle "yaşlı çelimsiz aptal" şeklinde niteliyor.

Kitabın web sitesindeyse şöyle bir uyarı yer alıyor:

"Dikkat! Bu ülkenin Başkan Trump yönetiminde başarılı olmasındansa başarısız olmasını tercih ediyorsanız bu kitap size göre olmayabilir."

Meksikalı göçmenleri durmadan suçlu ve ırkçı olmakla suçlayan, ABD Kongresi üyelerinden 'ülkeyi terk etmelerini' isteyen ve 7 Müslüman ülke için ABD'ye seyahat engeli getiren baba Trump ise ırkçı olduğu iddialarını defalarca yalanlamıştı.