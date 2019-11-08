ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in yardımcısı: Türkiye’yi engelleyebilir miyiz bilmiyoruz

Roebuck 3 bin 200 kelimelik iç yazışmada, "Bu zor bir karar ve yanıt muhtemelen 'Hayır'. Ancak cevabı bilmiyoruz, çünkü denemedik" ifadelerini kullandı. New York Times, Roebuck’ın notunda, Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’na sert eleştiriler yönelttiğini ve insan hakları örgütlerinin Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhaliflerin Kürt esirleri öldürdüğü iddialarına arka çıktığını yazdı.
'Etnik temizlik' ifadesi
BBC’nin aktardığıa habere göre Roebuck notunda, “Türkiye’nin maaş ödediği silahlı İslamcı grupların öncülük ettiği Suriye’nin kuzeyindeki askeri operasyonu, etnik temizlik konusunda kasıtlı bir çabaya tekabül ediyor” ifadelerini kullandı.
Roebuck, iddia edilen insan hakları ihlâllerinin 'yalnızca savaş suçu ve etnik temizlik olarak tanımlanabileceğini' yazarken, not şöyle devam ediyor:
"Bir gün diplomasi tarihi yazıldığında, insanlar burada ne olduğunu ve yetkililerin neden bunu durdurmak için daha fazlasını yapmadığını ya da en azından Türkiye’yi davranışından sorumlu tutmak için neden daha yüksek sesle konuşmadığını merak edecek, ki bu operasyonda 200 sivil hayatını kaybetti, 100 binden fazla kişi yerlerinden oldu ya da evsiz kaldı."
Kobani'yle yüksek temas
New York Times gazetesi, Roebuck’ın Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık iki yıldır ana gövdesini terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile birlikte çalıştığını yazıyor.
New York Times gazetesinin haberine göre diplomat notunda, Washington’ın Türkiye’nin Barış Pınarı Harekâtı’nı durdurmak için daha fazla çaba göstermemesini de eleştirdi, ancak daha fazla baskı uygulansa bile Ankara’nın muhtemelen yine de operasyonu gerçekleştireceğini kaydetti.
Buna ilişkin nedenleri ise, "Sınırdaki iki karakolda Amerikan askeri varlığının az olması, Türkiye’nin onlarca yılı bulan NATO üyeliği ve Suriye sınırında ordunun yoğun bir şekilde konuşlanması" sözleriyle sıraladı. Haberde Roebuck’ın, 31 Ekim’de notu yöneticisi James Jeffrey’ye ve Suriye üzerine çalışan yaklaşık 50 Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon yetkilisine yolladığı bilgisi yer aldı.
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