ABD Ulusal Nükleer Güvenlik İdaresi Başkanı, İncirlik'teki nükleer silahlar hakkında konuşmayı reddetti

Gazetecilerle bir araya gelen Gordon-Hagerty'e hükümetin Amerikan taktik nükleer silahlarını Türkiye'den tahliyesine ilişkin istişareleri tamamlayıp tamamlamadığı ve tamamlandıysa hangi sonuçların elde edildiği soruldu.

Gordon-Hagerty, "Ulusal nükleer dizginleme potansiyelimizle ilgili ABD politikası hakkında konuşamam" yanıtını verdi.

Gordon-Hagerty'den geçen ay New York Times'e konuşan ABD'li bir yetkilinin nükleer silahlar için yaptığı "Artık onlar Erdoğan'ın rehinesi" açıklamasını yorumlaması da istendi.

Gordon-Hagerty, "Az önce yaptığım açıklama halen geçerli" dedi.