ABD’li diplomat: Türkiye’nin Suriye’ye operasyonunu engellemek için yeterince çaba harcamadık

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Baş Danışmanı William Roubak, ABD Başkanı Donald Trump’ı, Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunu önlemek için yeterince çaba göstermediği için eleştirdi.

New York Times gazetesinin haberine göre Roubak, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’ndaki bazı yetkililere yazdığı mektupta, ABD’nin bölgedeki faaliyetini değerlendirdi.

Roubak, “Bir gün, diplomasi tarihi yazıldığında insanlar, burada (Suriye’nin kuzeyinde) neler yaşandığını ve (ABD) hükümetin neden bu olayları durdurmak için yeterli çaba harcamadığını ya da en azından Türkiye ve eylemlerine yönelik daha kararlı suçlamalarda bulunmadığını merak edecek” dedi.

Trump’ın, Suriye’deki askerleri çekme kararını da olumsuz değerlendiren Roubak, Washington’un “önemli etkiyi” kaybettiğini ve Suriye’deki terörle mücadelede çabalarına destek ve politik çözüm arayışı için “daha az istikrarlı platform” elde ettiğini kaydetti.