ABD Dışişleri’nden Sırbistan’a ‘Rusya’yla işbirliği yaptırımla sonuçlanır’ tehdidi

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Thomas Zarzecki’nin ziyaretinin amacı, Sırbistan’ın ilgili kurumlarına, ABD’nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası’nın (CAATSA) önemli unsurlarıyla, özellikle de Rusya’nın istihbarat ve güvenlik sektörleriyle işbirliği yapan vatandaş ve şirketlere yönelik yaptırım öngören 231. maddesi ile ilgili bilgi vermek. Zarzecki, Sıbistan’dan önce aynı konuyla ilgili 60 ülkeyi daha ziyaret etti” ifadelerine yer verildi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, ülke vatandaşlarının, ABD’nin yaptırım uygulama olasılığıyla ilgili endişe duymaması gerektiğini belirterek, bu tür kararları alma sürecinin uzun sürdüğüne ve tüm halkı değil, bazı vatandaş ve şirketleri kapsadığına dikkat çekti.

Daha önce Vucic, Rusya’ya Pantsir-S kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçaksavar topçu sistemi sipariş ettiklerini açıklamıştı. Sırp lider ayrıca S-400 hava savunma sistemine ilgi duyduklarını dile getirmişti.