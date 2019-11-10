ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Suriye'de yaklaşık 600 askeri personelimiz kalacak

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, ABC kanalına verdiği demeçte Suriye'deki ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir" dedi.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'de konuşlandığı üslerin yarısından fazlasını boşaltan ABD ordusu, bazı üslerine yeniden dönerken, askeri varlığını petrol sahalarının olduğu bölgelerde güçlendiriyor.

Suriye'de 2011'de başlayan çatışmalara IŞİD'e yönelik hava saldırılarıyla Eylül 2014'te dahil olan ABD, 2015'ten itibaren üs ve askeri noktalar kurma faaliyetine hız verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl "Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini" açıklamasına rağmen Washington, bu ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

Konuya ilişkin son açıklama, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den geldi.

Milley, ABC kanalına verdiği demeçte Suriye'deki ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir" dedi.

Ayrıntılar geliyor...