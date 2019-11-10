Beyaz Saray: ABD, Rusya ile Ukrayna’nın ‘barış anlaşması’ imzalamasını umuyor

CBS televizyonuna konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien, ABD’nin Rusya ve Ukrayna’nın anlaşmaya varabilmesini umduğunu açıkladı.

ABD’nin gelecekte de Kiev’e askeri yardımda bulunup bulunmayacağı sorusunu yanıtlayan O’Brien, “İleride neler olacağı konusunda tahminlerde bulunmayacağım. Rusya ve Ukrayna’nın anlaşacaklarını, bir tür barış anlaşması yapılacaklarını umuyorum. Ne yapacağımızla ilgili sonsuza kadar taahhüt vermeyeceğim” diye konuştu.

Bunun yanı sıra O’Brien, Donald Trump’ın ‘Ruslara karşı koymak’ için Ukrayna’ya silah yardımı yapan ilk ABD Başkanı olduğunu vurguladı.

Moskova ise Ukrayna’nın iç işlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddediyor.

Geçen yaz Kiev’e askeri yardımın geciktirilmesi, ABD Başkanı Trump hakkında açılan azil soruşturmasının en önemli yönlerinden biri oldu. Demokratlar, Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia ediyor. Trump ise söz konusu iddiaları reddediyor.