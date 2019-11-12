Ivanka Trump, azil soruşturması sürecindeki babasını Abraham Lincoln'a benzetti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Danışmanı olan kızı Ivanka Trump, ilk kez babası hakkında açılan azil soruşturması ile ilgili konuştu. Trump, babasının haksızlığa uğradığını belirterek onu 155 yıl önce ülkede köleliği kaldıran 16. Başkan Abraham Lincoln'a benzetti.

Trump'a yönelik azil soruşturmasının başlatılmasının ardından oğulları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'tan babalarını savunan açıklamalar gelirken, aynı zamanda Beyaz Saray Danışmanı olan kızı Ivanka Trump'tan da bir açıklama geldi.

Ivanka, bir röportaj sırasında azil sürecine ilişkin soruya verdiği yanıtta 'tarihin tekerrür ettiğini belirterek babasının haksızlığa uğradığını söyledi ve onu Abraham Lincoln'a benzetti:

"Bunu çoğu başkan deneyimledi. Abraham Lincoln'un da kendi kabinesi eski siyasi rakipleriyle çevriliydi. Bu yüzden bunun bir norm haline geldiğini ve tarihin tekerrür etme eğiliminde olduğunu söyleyebilirim"

Ivanka Trump compares people who have testified that her father put together a quid pro quo with Ukraine to Abraham Lincoln, who had a cabinet of his political rivals. Except Lincoln intentionally brought on his rivals so he wouldn't be surrounded by "yes" men. pic.twitter.com/oZnVu6IABk — Oliver Willis (@owillis) November 8, 2019

​Ivanka Trump'ın bu sözleri sarf ettiği videonun sosyal medyada yayılmasının ardından kullanıcılar Lincoln'un kabinesinin siyasi rakipleriyle dolu olduğunun doğru olduğunu ancak Trump'a kendi kabinesindekilerin bile karşı çıktıklarını hatırlattı.

Kullanıcıların çoğu insanlığın büyük sorunlarından biri haline gelen köleliği ABD'de yaklaşık 155 yıl önce kaldıran ABD'nin 16'ncı başkanı, Cumhuriyetçi Parti'nin ise ilk başkanı Lincoln ile Trump'ın karşılaştırılmasının absürd olduğunu söyledi.

Bir Twitter kullanıcısı "Bu durumların neden karşılaştırılabilir olmadığını rasyonel bir şekilde açıklamaya çalışırdım, ancak bu konuşmanın 'Babam tıpkı Lincoln gibidir' bölümüne bile geçemiyorum" diye yazdı.

I would try to rationally explain why these situations aren’t comparable, but I can’t even get past the “My daddy is just like Lincoln” part of this statement. — BDono (@BMDShanachie) November 8, 2019

​Başka bir kullanıcı ise "Tarih hakkında hiçbir şey bilmeyen birinin 'tarihi saçmalamalası'" ifadelerini kullandı.

Ahhhh, the historical ramblings of someone who knows NOTHING about history! I’m taking to you @IvankaTrump — EAS (@ellescott1) November 8, 2019

​Lincoln'un 1863'te köleliğin kaldırılması için 'Serbest bırakma beyannamesi'ni yayımlamasının ardından Haziran 1863'te kölelik resmen kalktı. 1865 yılında ikinci kez ABD seçimlerini kazanan Lincoln, göreve seçilmesinden birkaç ay sonra suikast sonucu öldürüldü.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde, Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.