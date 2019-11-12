ABD’li diplomat: Trump, Kerç olayıyla ilgili yorum yapmayı yasakladı

National Public Radio’nun aktardığına göre Anderson, “ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki meslektaşlarım, gerilimin tırmanması nedeniyle hızlı bir şekilde Rusya’yı kınayan açıklama hazırlarken Beyaz Saray’dan üst düzey yetkililer bu açıklamayı bloke etti” dedi.

Diplomat, bu konuyla ilgili Volker’e bilgi verdiğini söyledi.

Beyaz Saray’ın, Kerç Boğazı’ndaki olayla ilgili daha fazla bilgi almayı planladığı tahmininde bulunan Anderson, Trump’tan farklı olarak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in Kerç olayıyla ilgili açıklama yaptığının altını çizdi.

Ukrayna donanmasına ait gemiler, 25 Kasım 2018 tarihinde Rusya sınırlarını ihlal etmişti. Rus sınır güvenlik güçlerinin taleplerine karşılık vermeyen Ukraynalı denizciler birkaç saat boyunca tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti. Olay sonucunda gemiler alıkonulmuş, 24 Ukraynalı denizci de tutuklanmıştı.