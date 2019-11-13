ABD'den vatandaşlarına Bolivya'ya seyahat uyarısı: Gerekçe 'sivil anarşi'

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'daki 'sivil anarşi' gerekçesiyle, bu ülkeye seyahat etmek isteyen vatandaşlarını uyardı ve ülkedeki Amerikan Büyükelçiliğinde çalışan ikinci derece görevliler ve ailelerden ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'ya seyahat uyarısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Bolivya'daki bazı şehirlerde yapılan gösterilerin hayatı olumsuz etkilediğine vurgu yapılırken, şu ifadelere yer verildi:

"Kurulan barikatlar, şehir ve havalimanlarına giden yolu kesmiş durumda. Büyük şehirlerdeki protestocular, kamu kurumlarını, altyapıya erişimi ve diğer hizmetlere erişimi engelliyor. Ülkedeki sivil anarşi ve siyasi istikrarsızlık sebebiyle ikinci derece görevlilerimiz ve ailelerden ülkeyi terk etmelerini istedik."

Açıklamada ayrıca, iç ve dış hat uçuşlarının sürekli rötar yaptığı veya iptal edildiği belirtilirken, Bolivya'daki diplomatik faaliyetlerin minimum şekilde devam edeceği ifade edildi.