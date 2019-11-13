ABD’li Senatör Van Hollen’den Erdoğan ziyaretine tepki: Utanç verici

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump tarafından Washington’a davet edilmesini eleştiren Demokrat Senatör Chris Van Hollen, ziyaretin utanç verici olduğunu söyledi.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Trump’ın Erdoğan’ı Beyaz Saray’a davet etmesini ‘utanç verici’ bir karar olarak nitelendirdi.

Twitter üzerinden konuşmasını paylaşan Van Hollen, "Suriyeli kürt müttefiklerimize saldırdı. General (DSG komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin) Mazlum'a suikast yapmak istediğini söyledi. IŞİD'e karşı mücadelemizi aksattı. İnsan hakları ihlallerini uzaktan izledi. Trump'ın Erdoğan'ı Beyaz Saray ziyaretiyle ödüllendirmeyi seçmesi utanç verici. Cumhuriyetçi meslektaşlarım niye sessiz?" yazdı.

Erdogan has:



Attacked our Syrian Kurdish allies

Said he wants to assassinate Gen. Mazloum

Hindered our fight against ISIS

Overseen human rights violations



Trump choosing to reward him with a WH visit is shameful. Why are my Republican colleagues silent? https://t.co/sBus2DwNrr — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) November 12, 2019

​Senato'da yaptığı konuşmada da Erdoğan'ın birçok El Kaide unsurunun da içinde olduğu cihatçı grupları kullandığını iddia Van Hollen, “Bu gruplar, berbat insan hakları ihlalleri işliyor ve Trump yönetim, savaş suçlarının işlendiğini kabul etti” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, dün Trump'ın daveti üzerine çalışma ziyareti gerçekleştirmek için ABD'nin başkenti Washington'a gitmişti.