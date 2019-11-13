Bolton: Trump'ın Türkiye kararları kişisel çıkarlarına dayanıyor

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan üçüncü Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, özel bir toplantıda eski patronunun dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump'ın Türkiye politikasını kişisel ve mali çıkarlarının yönlendirdiğini savunan Bolton, yeniden seçilirse NATO'dan çıkabileceğini de iddia etti.

Morgan Stanley'nin en büyük heç fon müşterileri için düzenlenen basına kapalı toplantıda Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un yaptığı konuşmayla ilgili orada bulunan 6 kişi, NBC News'a bilgi verdi.

Buna göre neo-con hareketin şahin ismi, Trump'ın kendisini en hüsrana uğratan yanının Türkiye'ye muamelesi olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD Kongresi'nde hem Cumhuriyetçi Parti hem de Demokrat Parti üyelerinin Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını desteklediğini hatırlatan Bolton, Trump'ın buna direnmesini ise 'mantıksız' olarak niteledi.

Bolton, 'Trump'ın Türkiye'ye yönelik pozisyonunun, danışmanlarından hiçbir tarafından desteklenmezken, kişisel veya işle ilgili bir ilişkisi tarafından belirleniyor olması gerektiğini' savundu.

Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getiren 500 şirketten oluşan 'Trump Organization'ın başı olarak girdiği 2016 başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, sahibi olduğu işletmeleri satmak yerine kontrolü iki oğlunun başkanlığını yaptığı bir vakfa devretti ve her an geri alabilecek pozisyonda tutuyor. ABD basını, bunun başkanlık koltuğundaki ilk iki yılında yaklaşık 1400 çıkar çatışmasına neden olduğunu yazmıştı.

'Trump Organization'ın İstanbul'da Trump Towers isimli bir mülkü var, 2012'deki açılışını Donald Trump'ın kızı Ivanka ile Erdoğan birlikte gerçekleştirmişti. 'Trump' adı bir kiralama anlaşması çerçevesinde kullanılsa da, Donald Trump, 2015 yılında verdiği bir röportajda, seçilirse Trump Towers ile ilgili anlaşmaların 'ufak çaplı çıkar çatışmasına' neden olabileceğinden söz etmişti.

Trump, 6 Ekim'de Erdoğan'la yaptığı telefon konuşmasında ABD askerlerini Suriye'den çekme emelini gerçekleştirmek için Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna YPG'yi hedef alan harekat düzenlemesine yeşil ışık yakmıştı. Ankara'nın 'terör örgütü' saydığı YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ABD'nin Suriye sahasındaki vekili olduğundan, bu karar, Demokratlar kadar Cumhuriyetçilerin de tepkisini çekmiş ve 'Türkiye, Rusya, İran'a hediye' eleştirilerini beraberinde getirmişti.

Bolton'ın özel toplantıdaki konuşmasının basına sızması da Erdoğan'ın bugün Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlanmasının öncesine denk geldi.

Bolton, konuşmasında, Rusya'nın 2016 başkanlık seçimine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili ne kadar çok kanıt sunulursa sunulsun, Trump'ın kendi seçim zaferini geçersizleştireceği düşüncesiyle Rusya'ya karşı harekete geçmeyi reddettiğini söyledi.

'Kasım 2020 başkanlık seçimlerini Trump yeniden kazanırsa Ocak 2021'de ne olacağıyla' ilgili öngörülerinin sorulması üzerine Bolton, Trump'ın Cumhuriyetçi Parti içinde Senatör Rand Paul'un başını çektiği tam izolasyonist politikalara yönelebileceğini ve ABD'yi NATO ile diğer uluslararası ittifaklardan çıkarabileceğini belirtti.

Deneyimli diplomat, Başkan'ın aynı zamanda üst düzey danışmanları olan kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner'in müdahalesiyle Trump'ın Başkanlığa uygunluğunu sorgulayan Harvard hukuk profesörü ve önceki Başkan Barack Obama'nın 2008 kampanyasının hukuk danışmanı Lawrence Tribe gibi bir liberali ABD Yüksek Mahkeme yargıçlığına atayabileceğini ortaya attı.

Ivanka ile kocasını ciddiye almadığını belli eder şekilde gözlerini yuvarlayan Bolton, Kushner çiftinin bunun gerçek bir etkileri olduğunu ve New York'ta birlikte olmak istedikleri toplumsal çevreleri Beyaz Saray'da temsil ettiklerini kanıtlamak için böyle bir girişimde bulunabileceğini dile getirdi.

NBC News'a konuşan kaynaklar, bu sözler karşısında dinleyicilerin şoke olduğunu aktardı.

Bush yönetiminin en şahin, en neo-con isimlerinden Bolton'ın 'bölgede asıl endişe kaynağının Erdoğan olduğu' yönünde görüşleri var.