'Trump, S-400 ve F-35 sorununun çözümü için Erdoğan'a kabul edilebilir bir seçenek sundu'

Washington yönetiminden üst bir yetkili, ABD'nin Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemleri ve F-35 savaş uçağı programı etrafında oluşan sorunun çözümü için Türkiye'ye kabul edilebilir bir seçenek sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı görüşme öncesinde ABD basınında ev sahibi tarafın Türk tarafına mevcut sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunduğuna dair haberler dikkat çekiyor.

Telekonferans yoluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkili, Washington'un Ankara'ya S-400 ve F-35'le ilgili soruna ilişkin kabul edilebilir çözüm yolları sunduğunu belirtti. Yetkili, ABD'nin Rus savunma sistemlerinden vazgeçilmesi konusunda ısrarcı olduğunu kaydetti.

Yetkili, bunun Trump'ın çözmeye çalıştığı en zor sorunlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm temas ve konuşmalarında mevcut duruma en iyi çözümün bulunması konusunda son derece samimiler" dedi.

ABD'li yetkili, "Ankara, F-35 programı sayesinde 'çok büyük faydalar' elde etmeyi bekliyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için, müttefik ülkeler olarak S-400 sorununu çözmemiz gerekir. Bir taraf adım atmalı ki, diğer taraf da ona doğru adım atsın" diye ekledi.

Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine dün Washington'a gitti. Erdoğan-Trump görüşmesinin bu akşam saat 20:00'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Washington Post gazetesi, Trump'ın Erdoğan için 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması ile yaptırım sorununu çözmeyi öngören yeni teklifler hazırladığını yazmıştı.