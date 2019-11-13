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15:46 13 Kasım 2019
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner

    NYT: Trump ile Erdoğan arasındaki ‘yeni nesil iletişim hattını’ damatlar oluşturuyor

    © Fotoğraf : DHA
    ABD
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    The New York Times gazetesi, Berat Albayrak, Mehmet Ali Yalçındağ ve Jared Kushner'inoluşturduğu ‘damatlar üçlüsünün’, gerek birbirlerinden bağımsız gerekse birarada hareket ederek Trump ile Erdoğan arasında ‘yeni nesil iletişim hattını’ oluşturduğunu yazdı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlaması öncesi ABD basını iki lider arsındaki ilişkileri mercek altına alırken, The New York Times (NYT) gazetesi "Trump'ın Türkiye ile işlerinin perde arkası: İktidarla evli damatlar" başlıklı bir habere yer verdi.

    Haberde iki ülke ilişkilerinde 'üç damat' üzerinden iletişim kurulduğu savunuldu.

    Üçüncü damat, Trump Towers'dan ortağı Yalçındağ

    Buna göre, Erdoğan’ın damadı olan Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanı Aydın Doğan’ın damadı ve Trump'ın Türk iş ortağı Mehmet Ali Yalçındağ, Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın oluşturduğu ‘damatlar üçlüsü’, gerek birbirlerinden bağımsız gerekse birarada hareket ederek Trump ile Erdoğan arasındaki 'yeni nesil iletişim hattını' kuruyor. 

    'İki liderin perde arkasından gayriresmi ilişkisinin aracıları'

    Trump'ın Erdoğan lehine bazı tavizler verdiği gerekçesiyle ABD Kongresi'nde her iki partinin eleştiri oklarının hedefi olduğunu hatırlatan NYT, şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Üç damat arasındaki bağlar, iki liderin gayriresmi ve genellikle perde arkasında yürüttüğü ilişkinin dünyanın en çalkantılı bölgelerinden birinde ABD’nin politikalarını nasıl şekillendirdiğini göstermesi açısından önemli"

    'Albayrak ile Yalçındağ'ı temsilci olarak görevlendirdi'

    Türk yetkililer ve diğer kaynaklara dayanan NYT, Erdoğan'ın, S-400 füzelerinin de malzeme olduğu yaptırım gibi meselelerde hem kendi damadı Albayrak'ı hem de Trump’ın iş ortağı Yalçındağ'ı, Kushner aracılığıyla Trump yönetimiyle ilişki kurulması amacıyla temsilci olarak görevlendirdiği iddiasını aktardı.

    'Yalçındağ'ın düzenlediği konferanstan Oval Ofis'e çağrılmaya'

    Albayrak’ın nisanda Yalçındağ'ın Trump International Oteli'nde düzenlediği konferansa katılmak için Washington'da bulunduğu sırada, Kushner tarafından Oval Ofis’e çağrılmasını buna örnek gösterdi.

    Erdoğan’ın bazı danışmanlarına göre her iki lider de aile bireylerini ya da iş bağlantılarını arka kapı olarak kullanmayı tercih ediyor. Bunun bir nedeni, hem Erdoğan hem de Trump’ın hükümet kurumlarının kendilerine komplo kurabileceğinden şüphelenmeleri.

    'Ülkeler arası resmi ilişkiler, ahbaplar arası ilişkiye döndü'

    George W. Bush'un başkanlığı döneminde ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Eric Edelman, gazeteye şu yorumda bulundu:

    ”Trump, bazı ülkelerle olan resmi ilişkileri aileler ya da ahbaplar arasında ilişkilere çeviriyor. Erdoğan da bu tür ilişkileri kesinlikle tercih eder, çünkü kendi ahbap kapitalist rejimini yönetiyor. Ancak bu, tüm Amerikalıları kaygılandırmalı."

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