NYT: Trump ile Erdoğan arasındaki ‘yeni nesil iletişim hattını’ damatlar oluşturuyor

The New York Times gazetesi, Berat Albayrak, Mehmet Ali Yalçındağ ve Jared Kushner'inoluşturduğu ‘damatlar üçlüsünün’, gerek birbirlerinden bağımsız gerekse birarada hareket ederek Trump ile Erdoğan arasında ‘yeni nesil iletişim hattını’ oluşturduğunu yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Beyaz Saray'da AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlaması öncesi ABD basını iki lider arsındaki ilişkileri mercek altına alırken, The New York Times (NYT) gazetesi "Trump'ın Türkiye ile işlerinin perde arkası: İktidarla evli damatlar" başlıklı bir habere yer verdi.

Haberde iki ülke ilişkilerinde 'üç damat' üzerinden iletişim kurulduğu savunuldu.

Üçüncü damat, Trump Towers'dan ortağı Yalçındağ

Buna göre, Erdoğan’ın damadı olan Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş insanı Aydın Doğan’ın damadı ve Trump'ın Türk iş ortağı Mehmet Ali Yalçındağ, Trump’ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'ın oluşturduğu ‘damatlar üçlüsü’, gerek birbirlerinden bağımsız gerekse birarada hareket ederek Trump ile Erdoğan arasındaki 'yeni nesil iletişim hattını' kuruyor.

JUST POSTED: Behind Trump’s Dealings With Turkey: Sons-in-Law Married to Power, a NYT investigation with @ddknyt. Not just Kushner. The sons in law of the Turkish President & the developer of Turkish Trump Towers are also influencing US Turkey relations. https://t.co/8y6ldsKDMx — Eric Lipton (@EricLiptonNYT) November 12, 2019

'İki liderin perde arkasından gayriresmi ilişkisinin aracıları'

Trump'ın Erdoğan lehine bazı tavizler verdiği gerekçesiyle ABD Kongresi'nde her iki partinin eleştiri oklarının hedefi olduğunu hatırlatan NYT, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üç damat arasındaki bağlar, iki liderin gayriresmi ve genellikle perde arkasında yürüttüğü ilişkinin dünyanın en çalkantılı bölgelerinden birinde ABD’nin politikalarını nasıl şekillendirdiğini göstermesi açısından önemli"

'Albayrak ile Yalçındağ'ı temsilci olarak görevlendirdi'

Türk yetkililer ve diğer kaynaklara dayanan NYT, Erdoğan'ın, S-400 füzelerinin de malzeme olduğu yaptırım gibi meselelerde hem kendi damadı Albayrak'ı hem de Trump’ın iş ortağı Yalçındağ'ı, Kushner aracılığıyla Trump yönetimiyle ilişki kurulması amacıyla temsilci olarak görevlendirdiği iddiasını aktardı.

Wow. NYT Dives into #Turkey's Erdogan son-in-law Relation with US Trump's son-in-law Jared Kushner and how it helped override Congress sanctions.



One of those sanctions that Kushner-AlBayrak helped defer are over #Russia S-400. By @ddknyt & @ericliptonnyt https://t.co/LqBPmvpNu6 — Joyce Karam (@Joyce_Karam) November 12, 2019

'Yalçındağ'ın düzenlediği konferanstan Oval Ofis'e çağrılmaya'

Albayrak’ın nisanda Yalçındağ'ın Trump International Oteli'nde düzenlediği konferansa katılmak için Washington'da bulunduğu sırada, Kushner tarafından Oval Ofis’e çağrılmasını buna örnek gösterdi.

Erdoğan’ın bazı danışmanlarına göre her iki lider de aile bireylerini ya da iş bağlantılarını arka kapı olarak kullanmayı tercih ediyor. Bunun bir nedeni, hem Erdoğan hem de Trump’ın hükümet kurumlarının kendilerine komplo kurabileceğinden şüphelenmeleri.

'Ülkeler arası resmi ilişkiler, ahbaplar arası ilişkiye döndü'

George W. Bush'un başkanlığı döneminde ABD'nin Ankara Büyükelçisi olan Eric Edelman, gazeteye şu yorumda bulundu:

”Trump, bazı ülkelerle olan resmi ilişkileri aileler ya da ahbaplar arasında ilişkilere çeviriyor. Erdoğan da bu tür ilişkileri kesinlikle tercih eder, çünkü kendi ahbap kapitalist rejimini yönetiyor. Ancak bu, tüm Amerikalıları kaygılandırmalı."

this entire article could be very easily turned into an article of impeachment, or at the very least a new line of inquiry for congressional oversight.https://t.co/ACv5uerdsV — Chris Hayes (@chrislhayes) November 12, 2019

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