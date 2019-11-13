'Türkiye'deki insan hakları ihlallleri' tasarısını Kanter'le birlikte sunan iki senatör: Özgürlüğünüz için savaşın

Demokrat Partili Markey ile Wyden 'Türkiye'deki insan hakları ihlalllerini' kınayan yasa tasarısını FETÖ firarisi Enes Kanter eşliğinde sundu. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan basketbolcu Kanter'i 'kurban' olarak gösteren iki senatör, Türkiye halkına "ABD’de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var" diye seslendi.

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye karşı 'yaptırım operasyonu' yürütülürken, bu kez Demokrat Partili iki senatör FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'le işbirliğine gitti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlaması öncesi Senatör Edward Markey ile Ron Wyden 'Türkiye'deki insan hakları ihlalllerini' kınamak için yasa tasarısı sunarken NBA'de oynayan Enes Kanter'i 'Türk hükümetinin siyasi rakiplerini hedef almasının kurbanı' olarak gösterdi.

Markey and Oregon senator Ron Wyden have drafted legislation to condemn Turkey's president.



Their bill getting a great voice in one of Erdogan's most outspoken critics, Enes Kanter. #NBA https://t.co/Qs1WR3jiYq — Matt Napolitano (@MattNapolitano) November 12, 2019

'Türk hükümetinin terörle mücadele yetkilerini siyasi rakiplerini hedef almak için kötüye kullandığını' söyleyen tasarıda, 'düşünce suçundan tutuklu olanların ve siyasi mahkumların serbest bırakılması' istenildi, ifade-basın-internet özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı.

Massachusetts Senatörü Markey ve Oregon Senatörü Wyden, Kongre'de yasa tasarısını tanıttıkları basın toplantısını Kanter ile birlikte düzenledi.

Türkiye'de 80 bin vatandaşın gözaltına alındığını ya da hapse atıldığını, muhalif örgüt ve medya kuruluşlarının kapatıldığını söyleyen Markey, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında en büyük insan hakları ve özgürlükleri kısıtlama kampanyalarından birini yürütüyor" diyerek şöyle devam etti:

"Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’ın daveti üzerine Beyaz Saray’da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye’nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler'e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Bu mesele pek çok ve iyi nedenlerle dikkat çekti. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti."

Trump’ın Erdoğan’ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Demokrat Partili Senatör,"Başkan, Türkiye’nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli" dedi.

Bu tasarıyla 'Türk halkına ve otoriter rejimlerde acı içinde yaşayan tüm halklara duyarlılıklarını göstermek istediklerinden' söz eden Massachusetts Senatörü şöyle ifadeler kullandı:

"ABD’de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var."

"Hakkınız olanları almanız için daima çalışacağız."

Senatör Wyden da dünyada hükümetler halklarının haklarını ve özgürlüklerini kısıtlarken ABD’nin bir köşede sessizce oturamayacağından söz ederek şöyle devam etti:

"Hele ki bu hükümet özellikle de Amerika'nın önemli bir müttefiki olan Türkiye ise bu imkansız. Bugün burada Türk halkının ve başkalarının insan haklarını ihlal etmesini durdurması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam saha baskı yapmak için toplandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eylemlerinden sorumlu tutmak için de ekip olarak kararlıyız."

İki senatörün "İşini yapabilmesi ve ifade özgürlüğü adına ABD dışına güvenle seyahati için çalışmayı sürdüreceğiz" dediği Boston Celtics oyuncusu da şöyle konuştu:

"Amerikalılar demokrasi, özgürlükler, insan haklarının olduğu bir ülkede yaşadıkları için kendilerini çok şanslı ve mutlu hissetmeli. Maalesef bunların hiçbiri benim ülkemde yok, ama bu iki beyefendinin yanısıra kendi takım arkadaşlarımdan, koçlarımdan ve tüm taraftarlardan destek görmek şahane bir şey. O yüzden Amerika'ya ne kadar teşekkür etsem az."

Enes Kanter, Fethullah Gülen'e verdiği açık destekle tanınıyor.

Ankara pasaportunu iptal ettiği ve hakkında kırmızı bülten çıkardığı basketbolcu için uluslararası tutuklama ve sınırdışı istiyor.