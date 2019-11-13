Kayıt
17:18 13 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Senatosu

    'Türkiye'deki insan hakları ihlallleri' tasarısını Kanter'le birlikte sunan iki senatör: Özgürlüğünüz için savaşın

    © AP Photo / Mike Groll
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 17
    Abone ol

    Demokrat Partili Markey ile Wyden 'Türkiye'deki insan hakları ihlalllerini' kınayan yasa tasarısını FETÖ firarisi Enes Kanter eşliğinde sundu. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan basketbolcu Kanter'i 'kurban' olarak gösteren iki senatör, Türkiye halkına "ABD’de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var" diye seslendi.

    ABD Kongresi'nde Türkiye'ye karşı 'yaptırım operasyonu' yürütülürken, bu kez Demokrat Partili iki senatör FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'le işbirliğine gitti. 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlaması öncesi Senatör Edward Markey ile Ron Wyden 'Türkiye'deki insan hakları ihlalllerini' kınamak için yasa tasarısı sunarken NBA'de oynayan Enes Kanter'i 'Türk hükümetinin siyasi rakiplerini hedef almasının kurbanı' olarak gösterdi. 

    'Türk hükümetinin terörle mücadele yetkilerini siyasi rakiplerini hedef almak için kötüye kullandığını' söyleyen tasarıda, 'düşünce suçundan tutuklu olanların ve siyasi mahkumların serbest bırakılması' istenildi, ifade-basın-internet özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı.

    Massachusetts Senatörü Markey ve Oregon Senatörü Wyden, Kongre'de yasa tasarısını tanıttıkları basın toplantısını Kanter ile birlikte düzenledi.

    Türkiye'de 80 bin vatandaşın gözaltına alındığını ya da hapse atıldığını, muhalif örgüt ve medya kuruluşlarının kapatıldığını söyleyen Markey, "Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya çapında en büyük insan hakları ve özgürlükleri kısıtlama kampanyalarından birini yürütüyor" diyerek şöyle devam etti:

    "Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’ın daveti üzerine Beyaz Saray’da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye’nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler'e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Bu mesele pek çok ve iyi nedenlerle dikkat çekti. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti."

    Trump’ın Erdoğan’ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Demokrat Partili Senatör,"Başkan, Türkiye’nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli" dedi.

    Bu tasarıyla 'Türk halkına ve otoriter rejimlerde acı içinde yaşayan tüm halklara duyarlılıklarını göstermek istediklerinden' söz eden Massachusetts Senatörü şöyle ifadeler kullandı:

    "ABD’de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var."

    "Hakkınız olanları almanız için daima çalışacağız."

    Senatör Wyden da dünyada hükümetler halklarının haklarını ve özgürlüklerini kısıtlarken ABD’nin bir köşede sessizce oturamayacağından söz ederek şöyle devam etti:

    "Hele ki bu hükümet özellikle de Amerika'nın önemli bir müttefiki olan Türkiye ise bu imkansız. Bugün burada Türk halkının ve başkalarının insan haklarını ihlal etmesini durdurması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam saha baskı yapmak için toplandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eylemlerinden sorumlu tutmak için de ekip olarak kararlıyız."

    İki senatörün "İşini yapabilmesi ve ifade özgürlüğü adına ABD dışına güvenle seyahati için çalışmayı sürdüreceğiz" dediği Boston Celtics oyuncusu da şöyle konuştu:

    "Amerikalılar demokrasi, özgürlükler, insan haklarının olduğu bir ülkede yaşadıkları için kendilerini çok şanslı ve mutlu hissetmeli. Maalesef bunların hiçbiri benim ülkemde yok, ama bu iki beyefendinin yanısıra kendi takım arkadaşlarımdan, koçlarımdan ve tüm taraftarlardan destek görmek şahane bir şey. O yüzden Amerika'ya ne kadar teşekkür etsem az."

    Enes Kanter, Fethullah Gülen'e verdiği açık destekle tanınıyor.

    Ankara pasaportunu iptal ettiği ve hakkında kırmızı bülten çıkardığı basketbolcu için uluslararası tutuklama ve sınırdışı istiyor. 

     

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Moskova'daki Gelikon Opera Müzik Tiyatrosu'nda düzenlenen 2019 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri'nin konuklarından Instagram blogcu Mariya Pogrebnyak, tören öncesi poz veriyor.
    Moskova’da 2019 Glamour Yılın Kadınları Ödülleri
    Karikatür
    İngiltere, Fransa, Almanya ve AB'den İran'a ortak çağrı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet