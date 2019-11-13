Trump, Erdoğan ile görüşmesine Cumhuriyetçi senatörleri de davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı kritik zirveye dakikalar kala, görüşmeye bazı Cumhuriyetçi senatörlerin de katılacağı öğrenildi.

Erdoğan ile Trump, Beyaz Saray'da TSİ 20.00'de bir araya gelecek.

30 dakika baş başa, 1 saat heyetler arası olmak üzere kritik görüşmenin toplam 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

Erdoğan ve Trump'ın baş başa yapacağı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer alacak.

Heyetler arası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hazır bulunacak.

NTV'nin haberine göre çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

Saat 22.00 sıralarında ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.