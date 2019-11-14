Erdoğan, ABD Diyanet Merkezi’nde açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Arzumuz ve temennimiz Müslümanlığı aşılayan bu tür merkezlerin ABD'nin her bir köşesinde yaygınlaşmasıdır.
- Teröre bulaşmadığı, ülkesine ihanet etmediği sürece yurtdışında yaşayan her bir kardeşimizi bağrımıza bastık.
- Ülkesini sırtından hançerleyen hainlere inat Türkiye'yi burada temsil eden siz kardeşlerime teşekkür ediyorum.
- ABD'deki bu merkez kısa sürede sadece Türklerin değil tüm Müslümanların merkezi haline geldi.
ABD Diyanet Merkezi’nde Vatandaşlarımızla Buluşma https://t.co/eyndS1Bbhn— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2019
Ayrıntılar geliyor...
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