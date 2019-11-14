Erdoğan, ABD Diyanet Merkezi’nde açıklama yapıyor

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Arzumuz ve temennimiz Müslümanlığı aşılayan bu tür merkezlerin ABD'nin her bir köşesinde yaygınlaşmasıdır.

- Teröre bulaşmadığı, ülkesine ihanet etmediği sürece yurtdışında yaşayan her bir kardeşimizi bağrımıza bastık.

- Ülkesini sırtından hançerleyen hainlere inat Türkiye'yi burada temsil eden siz kardeşlerime teşekkür ediyorum.

- ABD'deki bu merkez kısa sürede sadece Türklerin değil tüm Müslümanların merkezi haline geldi.

ABD Diyanet Merkezi’nde Vatandaşlarımızla Buluşma https://t.co/eyndS1Bbhn — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 13, 2019

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