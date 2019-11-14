ABD’li senatörden ‘akrostişli’ mesaj: Epstein kendini öldürmedi

ABD'de cinsel saldırı ve seks ticaretiyle suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'in cezaevindeki ölümünün intihar mı cinayet mi olduğu yönündeki tartışmaya Senatör Paul Gosar da katıldı. Twitter’dan bir dizi 'alakasız' mesaj paylaşan Gosar’ın tweetlerinin baş harfleri bir araya geldiğinde ortaya ‘Epstein kendini öldürmedi' cümlesi çıktı.

Cumhuriyetçi Paul Gosar söz konusu tweetleri, Kongre’de ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki azil sürecine yönelik soruşturmanın kamuoyuna açık ifade verme süreci sırasında paylaştı.

Jeffrey Epstein ile ilgili bir yorum bulunmayan tweetler, verilen ifadeler hakkındaki detayları ve Gosar’ın konu hakkındaki kendi görüşlerini içeriyordu. Gosar, özetle azil sürecini başlatan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile olan telefon görüşmesinde Trump’ın yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Kendi haberini de paylaştı

Ancak Senatör’ün tweetlerindeki ayrıntı dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Tüm mesajları bir araya getiren kullanıcılar Paul Gosar’ın akrostişle ‘Epstein didn't kill himself’ (Epstein kendini öldürmedi) mesajı verdiğini aktardı.

Dahası Gosar, bu akrostişi haberleştiren bir tweeti de tekrar paylaşarak durumu ti’ye aldı.

This was very subtle — @RepGosar published an "Epstein Didn't Kill Himself" tweet acrostic today. pic.twitter.com/GHXAMk7sXU — Brett MacDonald (@TweetBrettMac) November 13, 2019

Gizemi açıklamak için bu kez de '51. Bölge' akrostişi yaptı

Ayrıca ‘bağımsız’ olduğunu savunduğu mesajlarının gizemini açıklamak isteyen Gosar, bir akrostişli tweet daha paylaştı.

Bu kez, mesajların ilk harfleri, ABD ordusunun Nevada Çölü’ndeki bulunan ve içinde uzaylıların olduğuna inanılan meşhur üssü ‘51. Bölge’ye (Area 51) işaret etti.

Gosar, bu paylaşımında, “Bütün tweetler bugünkü oturumla ilgili/İçiniz rahat olsun, onlar bağımsız/ Her biri/Hepsi/5 muhteşemdi/1 idare ederdi” ifadelerine yer verdi.

𝐀ll of the tweets pertained to today’s hearing.

𝐑est assured, they are substantive.

𝐄very one of them.

𝐀ll of them.



𝟓 were brilliant.

𝟏 was okay. — Rep. Paul Gosar, DDS (@RepGosar) November 13, 2019

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi olduğu belirtilen Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein , 7 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Kefaletle serbest kalma talebi reddedilen Epstein, 10 Ağustos’ta hücresinde baygın halde bulunmuş ve görevliler Epstein'ın boynunda izler fark etmişti.

Epstein'ın hücresinde kendini asarak intihar ettiği açıklansa da ailenin talebi üzerine olayı araştırmak üzere görevlendirilen New York Adli Tıp Kurumu eski otopsi uzmanı Dr. Michael Baden, Epstein'ın vücudunda intiharla çelişen ve cinayete dair işaretler olduğunu söylemişti.

Epstein'ın ölümüyle hakkında açılan dava ise başlamadan kapanmıştı.