Esper: Çekilmeden sonra 500-600 asker Suriye’de kalacak

Esper, Asya turu çerçevesinde Güney Kore'ye giderken gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD askerlerini Suriye'nin kuzeydoğusundan çıkarma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Günün sonunda orada 500-600 askerimiz olacak" dedi

‘El Tanf’ta konuşlanan askerler dahil değil’

Mark Esper, Suriye'nin güneybatısında Irak ve Ürdün sınırında El Tanf üssünde konuşlanan 200 kadar askerin bu gruba dahil olup olmadığı yönündeki soruya, bahsettiği rakamın Suriye'nin kuzeydoğusu için olduğu yanıtını verdi.

‘Avrupa'dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir’

Bir soru üzerine, ABD'nin bölgede DSG’ye yardım etmeyi sürdürdüğünü söyleyen ABD Savunma Bakanı, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısının, özellikle Avrupalı müttefiklerin ülkedeki varlığını güçlendirmesi halinde değişebileceğini kaydetti.

Esper, "İşler değişir. Sahadaki olaylar değişir. Örneğin, Avrupa'dan bize katılan ortaklarımız ve müttefiklerimiz olabilir. Sahada bize katılırlarsa, bu bize oradan daha çok ABD askerini çıkarma kabiliyeti tanıyabilir" ifadesini kullandı.

Suriye’de petrol için kalacak askerlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Esper, “Görev, IŞİD yenilgisinin kaılıcı hale getirilmesi, doğru mu? Bunu garanti etmenin yolu, IŞİD’in petrol sahalarına erişimini engellemek, çünkü eğer petrol sahalarını erişirlerse, gelir elde edebilirler. Geliri elde ederlerse, savaşçılara para ödeyebilirler, silah alabilirler, operasyon yapabilirler. Bütün bunları yapabilecekler, çünkü gelir onlara bu imkanı sağlıyor. İşte görevimiz bu şekilde bağlantılı”dedi.

'Misyonumuz hiçbir zaman Kürtler ve Türkler arasında devriye gezmek değildi'

ABD Savunma Bakanı Esper, yine bir soru üzerine, Türkiye'nin ABD ile Barış Pınarı Harekatı 'nda ateşkes konusunda vardığı anlaşmaya genel anlamda uyuyor göründüğünü dile getirdi.

Esper, Türk ve Rus askerlerinin, bir ay önce Türk ve ABD askerlerinin yaptığı gibi Suriye'de ortak devriye görevi yürütmesi konusunda ne düşündüğüne ilişkin soruya da misyonlarının hiçbir zaman Suriye sınırında Türkler ve Kürtler arasında devriye yapmak olmadığı, IŞİD’i yenilgiye uğratmayı amaçladıkları cevabını verdi.

‘Türkiye ile sağlam bir ilişki temin edilmeli’

Türk ve Rus ordularının birlikte çalışması konusundaki endişelerini, bunun NATO yörüngesinden çıkış anlamına geldiğini Türkiye'ye ilettiğini dile getiren Esper, yıllarca iyi bir müttefik olan, Kore Savaşı'nda ve Afganistan'da ABD'nin yanında mücadele eden Türkiye'yi bu yoldan geri çevirmeleri ve sağlam bir ilişkiyi temin etmeleri gerektiğini söyledi.