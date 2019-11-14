ABD’li general Suriye’de Ruslarla çatışma olasılığını değerlendirdi

Sputnik’e konuşan Nagata, “Çatışmaya yol açabilecek tek seçenek, Suriyeli veya Rusların ya da IŞİD dışında başka birilerin Amerikalılara saldırması. ABD’nin açıkladığı misyon halen IŞİD’e karşı mücadeleden oluşuyor. Misyonun bölgede başka birilerine karşı olmasına şaşardım. Ama her yerde olduğu gibi saldırı durumunda kendini koruma hakkı var” dedi.

ABD askerlerinin Suriye’den ne zaman çekileceğini bilmediğini dile getiren general, “DSG ile işbirliği sayesinde” IŞİD’e büyük zarar verildiğini, ama bu örgütün henüz yenilmediğini belirterek, “Şimdi DSG ile olan ilişkiler zayıfladı, ABD askerlerinin varlığı küçüldü. IŞİD’e karşı mücadele daha ne kadar zaman alır? Şimdi daha fazla zaman alır” ifadelerini kullandı.

Suriye’de yeni hükümetin kurulmasının IŞİD’e karşı mücadeleyi etkilemeyeceğini söyleyen Nagata, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

“Suriye’nin yeni hükümeti ne olursa olsun, IŞİD tehdidiyle karşılaşacak, çünkü bu örgütün Suriye topraklarındaki varlığı büyük. Bu sadece Suriye hükümeti değil, tüm bölge için bir tehdit. Görüşüme göre, yeni hükümeti kim kurarsa kursun bununla ilgilenmek zorunda kalacak. Bu hükümetin ABD varlığını yararlı görecek mi? Yeni hükümete kimlerin gireceğini görmeden bunu söylemek zor”.