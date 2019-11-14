Kaliforniya'da okul saldırısı: Polis 'Saldırgan tutuklandı' dedi, medya saldırganın öldüğünü iddia ediyor

Los Angeles Bölge Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles'ın 48 kilometre kuzeybatısındaki 200 bin nüfuslu Santa Clarita şehrinin Saugus Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştiğini belirtti.

Okul saldırısı nedeniyle bölgedeki pek çok okul güvenlik gerekçesiyle kapatıldı. Emniyet güçleri ve acil sağlık ekipleri, yaklaşık 3 bin öğrencinin bulunduğu okulda gerekli önlemleri alırken, canlı yayın yapan yerel televizyonlarda öğrencilerin tek sıra halinde okuldan boşaltıldığı görüldü.

Also seeing LIVE VIDEO in @KATUNews #LiveDesk over #Saugus High School from @CBSLA. Students being walked safely off campus by @LASDHQ deputies work to clear school. #BREAKING



Reports from CBS Los Angeles say classes had not started when shooting began >> https://t.co/9rEIsFxRZH pic.twitter.com/NDg0wqbtjx — Evan Schreiber (@SchreiberEvan) November 14, 2019

​Olayda en az 6 kişi yaralanırken, yerel polis saldırganın Asyalı bir erkek olduğunu ve tutuklandığını bildirdi.

Yerel bir hastanenin bildirdiğine göre, olayda yaralanan 2 kişinin durumu ağır, üç kişi ise tedavi altında.

#SaugusHighShooting: We have received 2 patients in critical condition, 3 en route. We will provide updates as they become available. — Henry Mayo Hospital (@HenryMayoHosp) November 14, 2019

​Amerikan haber kanalı MSNBC, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde saldırganın 'artık tehdit teşkil etmediğini', saldırganın kendi kendini vurduğu belirtildi.

​