ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' açıklaması: Kişilere değil DSG'ye destek veriyoruz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, 'Mazlum Kobani' olarak bilinen Ferhat Abdi Şahin'e atıfta bulunarak, "Biz kişilere değil DSG güçlerine destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir" dedi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ve ABD'nin Terörle Mücadele Özel Temsilcisi Nathan Sales, bakanlıkta yapılan IŞİD'e Karşı Koalisyon toplantılarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye bir milyon sığınmacının yerleştirilmesi ile ilgili bir soruya cevap veren Jeffrey, bu konuda Türkiye'den bir takım güvenceler aldıklarını ifade etti.

Jeffrey, Kuzey Suriye'ye o bölgeden gelen mültecilerin gönderileceğini ve tüm sürecin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) kuralları kapsamında yapılacağını ifade etti.

'Kürtlerin bir kısmı IŞİD'den bir kısmı ise YPG'den dolayı Kuzey Suriye'den kaçtı'

Türkiye'nin buna yönelik UNHCR ve ABD ile iletişim içinde olduğunu da belirten Jeffrey, "Ayrıca bu sığınmacıların içinde 350 bin Kürt de bulunuyor. Bu Kürtlerin bir kısmı IŞİD'den kaçarken, dürüst olmak gerekirse diğer bir kısmı ise YPG'den dolayı Kuzey Suriye'den kaçtı. Şimdi bölgeye geri dönmek istiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Bununla birlikte ABD'nin Mazlum Kobani olarak bilinen Demokratik Suriye Güçleri (DSG) liderlerinden Ferhat Abdi Şahin'e olan desteğine dair diğer bir soruya cevap veren Jeffrey, şunları söyledi:

"ABD, kişileri ve bireyleri desteklemiyor. Biz, DSG ve yönetimine IŞİD'e karşı geçici ve dönemsel bir destek vermekteyiz. Suriye'deki herhangi bir grubun geleceğine yönelik bir anlaşma yapmadık. Burada önemli olan IŞİD'in yenilgiye uğratılmasıdır. Bizim Suriye konusundaki görüşümüz, BMGK'nin 2254 sayılı kararında da belirtildiği gibi tüm Suriyeliler'i kapsayan adil ve açık bir seçimdir. Bunu bölgedeki her gruba belirtmekteyiz. DSG ile Kuzey Suriye'de görüştüğümüz gibi muhalif gruplarla da Oslo ve Kahire'de görüşmekteyiz."