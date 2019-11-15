New York'ta oruçlu öğrenciye 'yemek yiyenleri izleme cezası verildi' iddiası

Amerikan İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) New York Eğitim Departmanına verdiği şikayet dilekçesine göre, söz konusu olay 14 Mayıs'ta Brooklyn'deki "P.S. 264" adlı devlet okulunda gerçekleşti.

Dilekçede, 9 yaşındaki Müslüman öğrenci İ.A'nın, bir okul çalışanı tarafından kafeteryaya oturtularak, oruçlu halde diğer çocukları yemek yerken izlemesi istendiği ileri sürüldü.

'Dini kendisine karşı bir ceza olarak kullanıldı'

Müslüman öğrencinin olaydan sonra eve giderek annesi Zaman M'nin kucağında ağladığı ve olaydan derin şekilde etkilendiği kaydedildi.

Anne Zaman M. oğlunu okula onurlu ve saygılı davranılması için gönderdiğini belirterek, "Bunun yerine çocuğumun dini, kendisine karşı bir ceza olarak kullanıldı." dedi.

Okul çalışanı hakkında hiçbir işlem yapılmadı

Olayı okul yönetimine bildirdiğini aktaran Zaman M, çocuğuna ceza veren okul çalışanı hakkında hiçbir işlem yapılmadığını söyledi.

New York CAIR Ofisinden Ahmet Muhammet, İ.A'nın ibadetinin okul görevlisi tarafından kendisine karşı bir silah olarak kullanıldığını belirtti, sorumlular konusunda gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.

Dilekçede, okul yönetiminin Hristiyan ve Yahudi bayramlarını okulu süsleyerek kutladığı halde ramazanda bununla ilgili Müslüman ailelerden gelen talepleri reddettiği bilgisine yer verildi.

New York Eğitim Departmanı Sözcüsü Isabelle Boundy, şikayetin incelendiğini belirterek, "Okullar, öğrenciler için güvenli, destekleyici ve katılıma açık yerler olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.