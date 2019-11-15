Rusya'dan Su-35 alan Mısır'a ABD'den yaptırım uyarısı

© AA / Mehmet Ali Özcan ABD Dış İlişkiler Komitesi Başkanı'ndan S-400 açıklaması: Yaptırım tasarısını şimdi geçirmemek en iyisi Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper bir mektup aracılığıyla Mısır Savunma Bakanı'na Rus Su-35 savaş uçaklarını alma kararını iptal etme çağrısında bulundu. Mektupta Mısır'ın CAATSA yaptırımlarıyla karşı karşıya olabileceği belirtildi. Mektupta, "Rusya ile büyük silah anlaşmaları en azından ABD ile gelecekte yapılacak işlemleri ve Mısır'a yapılan güvenlik yardımını karışık bir duruma sokacaktır" ifadeleri yer aldı.

T24'ün Wall Street Journal'dan aktardığı habere göre mektup, Kahire'ye Su-35 anlaşması ardından askeri işbirliğini konuşmaya giden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya da verildi.

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı'nın Mısır'ın Hava Komutanlığı'nı Su-35 anlaşmasının doğuracağı sonuçlara karşı bireysel olarak da uyardığı belirtiliyor.

Rusya ile askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Mısır, bu yılın başında Rusya ile 2 milyar dolarlık bir Su-35 anlaşması imzalamıştıç ABD, Mısır'a F-16 satışı gibi milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardım yapmıştı.

CAATSA nedir?

Trump’ın imzasıyla yürürlüğe giren CAATSA İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların dayanağı. CAATSA, 'Rusya Federasyonu’nun savunma ya da istihbarat sektörleriyle ya da bunlar adına çalışan kurum ve kişilerle önemli düzeyde alışverişte bulunan kişi ve kurumlara yaptırım uygulanmasını' öngörüyor.

Türkiye de CAATSA ile karşı karşıya

Türkiye'nin de Rusya'dan S-400 almasının ardından CAATSA yaptırımları hâlâ gündemde. NATO’nun kurucu üyelerinden Türkiye’nin Rusya ile böyle büyük bir savunma ticareti içine girmesi ABD Kongresi’ni harekete geçirmişti.