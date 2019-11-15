Beyaz Saray, Trump ile Zelenskiy'in ilk telefon görüşmesinin metnini yayımladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı. Yayımlanan dökümlerde, Demokratların 2020 başkanlık seçimleri aday adaylarından Joe Biden ve oğlu hakkında hiçbir şey olmaması dikkati çekti.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 21 Nisan'da yapılan ilk telefon görüşmesinin dökümünü yayımladı.

Dökümde, Trump'ın Zelenskiy'i seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik ettiği, Zelenskiy'in ise Trump'ı göreve başlama töreni için Ukrayna'ya davet ettiği görülüyor. Görüşme dökümünde ikilinin arasında Joe Biden ve oğlu hakkında bir şey bulunmuyor.

Joe Biden konusunun hiç açılmadığı görülen dökümde, Trump'ın "Ben de sizi Beyaz Saray'da ağırlamak isterim. Konuşacak çok şeyimiz var ama her halükarda sizin yanınızdayız" sözleri dikkati çekti.

İki lider arasındaki görüşmenin 16 dakika sürdüğü belirtildi.

Eski Kiev Büyükelçisi ifade veriyor

Öte yandan azil soruşturması kapsamında çarşamba günü başlayan kamuya açık oturumlar, bugün de devam ediyor.

Mayısa kadar ABD'nin Kiev Büyükelçiliği görevini yürüten Marie Yovanovitch, bugün Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'nde düzenlenen kamuya açık oturumda ifade veriyor.

Kamuya açık oturumlar, gelecek hafta da devam edecek.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile 25 temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmiş, ABD Kongresi'ndeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi, önceki hafta yaptığı oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan telefon görüşmesinin dökümleri şu şekilde:

April Call between Presiden... by CNBC.com on Scribd