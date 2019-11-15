Kadın müşterinin iPhone’undan ‘çıplak' fotoğrafını çalan Apple çalışanı kovuldu

Bir Apple Store çalışanı, bir müşteriye ait olan fotoğrafı çaldığı gerekçesiyle işten kovuldu. Fotoğrafın bir kadına ait 'oldukça kişisel bir kare' olduğu öğrenildi.

Apple, bir çalışanın tamir için şubeye gelen bir kadına ait fotoğrafları çaldığına yönelik iddiaların ardından çalışanın işine son verdi. Webtekno'nun haberine göre olay, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana geldi.

Firmadan yapılan açıklamada işten çıkarma haberleri doğrulandı. Çalışanın 'Apple’ın bütün çalışanlarını sorumlu tuttuğu katı mahremiyet kurallarının aşırı şekilde dışında hareket ettiği için' çalışanın işine son verdiklerini belirtti.

Teknoloji devinin Valley Plaza Mall’da bulunan Apple Store şubesine giden bir kadın, telefonunun kırılmış olan ekranını tamir ettirme amacıyla Apple Store’a girdi. Kadının ifadesine göre mağazada çalışan bir Apple çalışanı, ekranın durumuna bakmak için kadının iPhone’unu incelemek için aldı.

Daha sonra kadın eve gittiğinde, 'oldukça kişisel' olarak nitelendirdiği bir fotoğrafının çalındığını gördü. Gloria Elisa Fuentes isimli kadın, bu durumu Facebook üzerinden duyurdu. Bu fotoğrafın 1 yıl kadar önce erkek arkadaşına göndermek için çekildiğini söyleyen kadın, çalışanın bu fotoğrafı bulmak için galeride epey geriye gitmesi gerektiğini söyledi.

Çalınan fotoğrafı kendisine gönderildi

Kadının fotoğrafının çalındığından haberi ise çalışanın fotoğrafı kendisine göndermesi üzerine oldu. Fotoğrafı kopyalayan çalışan, daha sonra bu kareyi tekrar kadına gönderdi. Kadın da bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan bir Apple sözcüsü, “Apple anında bir iç soruşturma başlattı.” derken, çalışanın davranışının aşırı uygunsuz olduğunu ve bu nedenle onu kovmaya karar verdiklerini söyledi. Şu anda hem Apple’ın hem de polis kuvvetlerinin incelemeleri devam ediyor.