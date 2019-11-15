Pompeo'dan AB'ye çağrı: IŞİD mensuplarını alın ve yargılayın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, IŞİD karşıtı koalisyonun bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen toplantısında, koalisyonun Avrupalı ​​ve diğer üyelerinin, ele geçirilen IŞİD üyelerini geri almaları ve yargılamaları gerektiğini söyledi.

ABD öncülüğünde Washington'da yapılan toplantıya yaklaşık 30 koalisyon üyesinden gelen dışişleri bakanları ile üst düzey yöneticiler katıldı.

Toplantıda konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, koalisyonda bulunan ülkelerin IŞİD'in işlediği vahşetten sorumlu tutulan binlerce yabancı savaşçıyı geri almalarının şart olduğunu söyledi.

Pompeo, "Gözaltına alınan yabancı savaşçıların çoğu Avrupa'dan geliyor, ancak ülkeler onları geri almak konusunda isteksiz davranıyor. Onları adalete teslim etmek IŞİD'in halifeliğini diriltmesi ve ideolojisini ihraç etmesini engelleyecektir" ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca koalisyon katılımcılarına, yıllarca süren çatışmalarla yerinden edilmiş milyonlarca sivilin geri dönmesine izin vermek için Irak ve Suriye'deki Birleşmiş Milletler (BM) yardım ve yeniden yapılandırma projelerine fon sağlama konusunda çağrıda bulundu.