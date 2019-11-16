ABD, astronotlarını uzaya göndermek için Rusya’ya yaklaşık 4 milyar dolar ödedi

NASA’nın raporunda, astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu’na Rus uzay aracı Soyuz ile gidebilmesi için yaklaşık 4 milyar dolar harcandığı bilgisi verildi.

NASA Genel Müfettişi Paul Martin’in hazırladığı raporda, “Haziran 2019 itibariyle NASA, Amerikan ve partner astronotların istasyona gidiş-dönüşü için Soyuz’larda toplam maliyeti 3.9 milyar dolar olan 70 yer satın aldı” ifadeleri yer aldı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) faaliyet gösterdiği 20 yılda, Rus Soyuz ve ABD’nin Space Shuttle uzay araçlarıyla 85 insanlı uçuşun gerçekleştiği, istasyona bugüne kadar 239 astronot ve kozmonotun gittiği kaydedildi.

ABD, Space Shuttle programı 2011’de kapatıldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronot gönderme konusunda Rusya’ya bağımlı hale gelmişti.