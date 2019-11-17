Büyükelçi Antonov Amerikan basınında Rus kültürünü hedef alan iddiaları yanıtladı

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Amerikan basınının Moskova’nın Rus kültürünü etki aracı olarak kullandığı yönündeki iddiaların son yıllarda benzersiz boyutlara ulaşan Rusofobi ile ilgili olduğunu belirtti.

Antonov’un Rus Büyükelçiliği’nin Facebook sayfasında yayınlandığı yorumunda, “Amerikan basınındaki Rusofobi son yıllarda benzersiz boyutlardaydı. Rus kültürü, Kremlin’in Amerikan kamuoyu ile manipüle etmek ve Rusya’ya imaj kazandırmak için kullandığı güçlü bir etki aracı olarak yansıtılıyor. Bu iddialar herhangi bir kanıtla desteklenmiyor” ifadelerine yer verildi.

Antonov, Rus kültürünün ABD’de tanıtılması ile ilgili olumsuz görüşlerin yer aldığı, New York Times’ta yayınlanan makaleyi bu şekilde yorumladı. Amerikan Üniversitesi çatısındaki Carmel Rus Kültür ve Tarih Enstitüsü’nün Rusya’nın ABD Büyükelçiliği ile yakın ilişki içinde olduğunu iddia eden bazı kişilere göre bu eğitim kurumunda Rus kültürü ve tarihi, aşırı sempati ile anlatılıyor.

Rus Büyükelçi, “Politik yarar arayışına son verip iki ülkenin uzun vadeli çıkarları dikkate alınması önemli. Şu anda ve uzak gelecekte herkes, ülkelerimizin arasındaki derin kültürel anlayıştan kazançlı çıkacak” vurgusunda bulundu.