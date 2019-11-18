NYT: Trump oy kaygısı nedeniyle elektronik sigara yasağından vazgeçti

Ülke çapında şimdiye kadar 42 kişi elektronik sigara kullanımına bağlı akciğer hastalıkları nedeniyle hayatını kaybederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın oy kaybetme endişesiyle elektronik sigara (e-sigara) yasağından vazgeçtiği bildirildi.

New York Times'da (NYT) yer alan habere göre, Trump 4 Kasım'da imzalaması beklenen e-sigara yasağı genelgesini imzalamadı. Trump'ın ayrıca elektronik sigara yasağını açıklayacağını duyurduğu basın toplatısı da son anda iptal edildi.

NYT, 2020 Başkanlık seçim kampanyasını yürüten Trump'ın seçmenlerden tepki çekme endişesiyle aromalı elektronik sigaraların yasaklanmasından, en azından şimdilik, vazgeçtiğini yazdı.

ABD başkanının ayrıca e-sigara sektörünün yasaklanmasının ardından artacak işsizliğin de seçmenleri olumsuz etkileyebileceğinden endişe ettiği belirtiliyor.

Bir Beyaz Saray yetkilisi konuyla ilgili NYT'a yaptığı açıklamada "Trump bu konu hakkında çok fazla şey bilmiyor. Yasağı (eşi) Melania ve (kızı) Ivanka hatrına imzalayacaktı" dedi.

Trump yaklaşık 3 ay önce ülkede 6 kişinin elektronik sigara nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Melania Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar ve Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) yetkilisi Dr. Norman Sharpless ile Oval Ofis'te basın toplantısı düzenlemiş, yasak için kısa sürede adım atılacağını belirtmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, elektronik sigaralarda kullanılan vitamin E asetat adlı kimyasal katkı maddesinin, ülkedeki akciğer vakalarının sebebi olabileceği kaydedilmişti.