Joker, Beyaz Saray'ı da fethetti

ABD Başkanı, bu kez bir anti kahramanı ağırladı. Trump, son döneme damgasını vuran Joker filmi için Beyaz Saray'da özel gösterim düzenledi.

Beyaz Saray'dan cumartesi gecesi bir anti kahraman geçti. ABD Başkanı Donald Trump, aile, dostlar ve bazı çalışanlardan oluşan bir topluluk için son yılların en tartışmalı, en çok izlenen filmlerinden Joker'in gösterimini düzenledi.

Trump Reportedly Screened ‘Joker’ at the White House and Liked It https://t.co/tbzlNRbpLc pic.twitter.com/twK0TAIoD7 — IndieWire (@IndieWire) November 17, 2019

Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Trump'ın filmi beğendiğini söyledi.

A senior White House official confirmed to Yahoo News that Trump screened 'Joker' for guests including “family, friends, and some staff.”



The senior official said Trump liked the film https://t.co/w7KEGfQEl4 by @hunterw, @BrettRedacted pic.twitter.com/bQfnnViBoC — Yahoo News (@YahooNews) November 17, 2019

​Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan ile dönen, gişe gelirinde 1 milyar dolar çıtasını aşan 18+ izleyici kategorisinden ilk film olan Joker, son olarak Beyaz Saray'ı da fethetti.

Batman'in başdüşmanının kimliğini nasıl edindiğini anlatan film, eleştirenleri bölse de, şiddet dozuyla tartışma yaratsa da, Oscar adaylıkları öncesi Başkan'ın desteğini cebine koydu.

SLAVOJ ZİZEK | Trump'la kıyaslayarak Joker'e hakaret etmeyin https://t.co/owVkn7D2A4 — Independent Turkish (@TurkishIndy) November 8, 2019

Joker'den de tartışmalı bir kişilik olan Trump, sinemaseverliğiyle de tanınıyor.

Emlak kralı ve reality TV yıldızı mazisi bulunan Trump, özel uçağındaki her seferde film gösterimi yapıyordu.

Van Damme'ın Bloodsport'undan Citizen Kane'e bir sinefil

En sevdiği filmler arasında 1988 tarihli Jean-Claude Van Damme'ın dövüş sanatları klasiği Bloodsport'un yer aldığı öğrenilen Trump, 2013 yılında attığı bir tweette 'Citizen Kane, Gone with the Wind,

'The Good the Bad and the Ugly ve benzerleri' diyerek listeyi uzatmıştı.

Filmlerde de rol aldı

'Home Alone 2: Lost in New York', 'Two Weeks Notice' ve 1989 tarihli Bo Derek'in başrolde olduğu romantik komedy 'Ghosts Can’t Do It' isimli filmlerde boy göstermişliği bulunan Trump'ın Batman filmlerine kişisel ilgisi de var.

Trump Tower çekimsiz Kara Şövalye'nin hali nice olurdu?

2012 tarihli 'Dark Knight Rises' filminin bazı sahneleri, Trump’ın holdinginin Manhattan'daki merkezinin bulunduğu Trump Tower'da çekilmişti. Elbette Trump, kendi mülkünde yapılan çekimlerin filmin başarısına katkıda bulunduğuna dair tweet atmıştı:

“Hayretengiz - hem 'Transformers' hem de 'Dark Knight Rises' filminde Trump mülkü önemli rol oynuyor, üstelik iki film de 1 milyar dolardan fazla kazandırdı. Sadece tesadüf."