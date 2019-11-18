ABD’den Mısır’a tehdit: Rus savaş uçağı alırsanız yaptırım gelir

Dubai Airshow’da konuşan, Rusya’dan savaş uçağı alımının ayrıca’ın’den teçhizat alımını da riske atacağını söyledi. ABD’li diplomat, Rusya’yla anlaşma yapmanın olası riskleri konusunda Mısır’a bilgi verdiklerini kaydetti.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper’in bir mektup aracılığıyla Mısır’a Rus Su-35 savaş uçaklarını alma kararını iptal etme çağrısında bulunmuştu. Mektupta Mısır’ın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) yaptırımlarıyla karşı karşıya olabileceği belirtilmişti.

Rusya ile askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Mısır, bu yılın başında Rusya ile 2 milyar dolarlık bir Su-35 anlaşması imzalamıştı. ABD, Mısır'a F-16 satışı gibi milyarlarca dolarlık askeri ve ekonomik yardım yapmıştı.