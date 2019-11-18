Pompeo: Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka aykırı değil

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazetecilere demeç veren Pompeo, "ABD, artık İsrail yerleşimlerini uluslararası hukuka aykırı olarak kabul etmiyor" dedi.

Irak ve İran'da yaşanan protestolara ilişkin açıklamada bulunan bakan, "İran'da yaşanan ölümlerle ilgili endişeliyiz ve rejimi baskıya son vermeye ve insan haklarına saygı duymaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Irak'a yönelik her İran müdahalesini engelleyeceğiz" diyen Pompeo, "Irak'ın kaynaklarını yağmalayanların sorumlu tutulması için tüm gücümü kullanacağız" diye konuştu.

Diğer yandan Pompeo, İran'ın 'gizlice uranyum zenginleştirdiğini' iddia ederek, çözümün yeni bir nükleer anlaşma için kapsamlı müzakerelerden geçtiğini belirtti.