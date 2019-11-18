ABD, Türkiye dahil 3 ülkenin vatandaş ve şirketlerine yaptırım getirdi

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye, Kuveyt ve Afganistan’dan 4 vatandaş ve 5 şirketi, ‘kara listeye’ aldı.

ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye, Kuveyt ve Afganistan’dan 4 vatandaş ve 5 şirketi, IŞİD ile bağlantılarını gerekçe göstererek ‘kara listeye’ aldı.

Yaptırım kararı, Türk vatandaşları Ahmet ve İsmail Bayaltunlar, Kuveyt vatandaşı Said Han ve Afganistan vatandaşı Rahil Vakula’ya karşı alındı.

Açıklamada, “Bugün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi, IŞİD’in satın alma aracısı olarak hareket eden iki Türk vatandaşına ve Suriye, Türkiye ve Körfez bölgesinde çalışan IŞİD bağlantılı 4 şirkete karşı yaptırım getirdi” ifadeleri yer aldı.

Diğer iki kişinin de IŞİD finansman programına katıldığı ifade edildi.

Ayrıca hayırseverlik bahanesiyle IŞİD’e para aktardığı iddia edilen Nejaat Social Welfare Organization şirketi de ‘kara listeye’ alındı.

Yaptırım listesine, Sahloul Money Exchange Company, Al-Sultan Money Transfer Company, Tawasul Company, ACL Ithalat Ihracat şirketleri de dahil edildi.