Ani hastane ziyaretiyle kabine toplantısı arasında 3 gün ortadan kaybolan Trump'ın sağlığı, spekülasyon konusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 Kasım'da önceden açıklanmamış bir hastane ziyareti gerçekleştirmesinin ardından gözden kaybolması ve ancak üç gün sonra, yani bugün ortaya çıkması spekülasyonlara yol açtı. ABD Başkanı'nın Resmi Doktoru Sean Conley'in 'rutin çekap' açıklaması, kamuoyunu ikna etmiş gözükmedi.

73 yaşındaki Donald Trump'ın göğüs ağrısı çektiğine dair kaynağı belli olmayan iddialar sosyal medyada yayılırken, ABD Başkanı'nın Resmi Doktoru Sean Conley, spekülasyonlara yanıt niteliğinde bir açıklama yaptı.

BREAKING: A contributor for The Hill who writes on veterans issues & used to work for the Dept of Veterans Affairs claims Donald Trump visited Walter Reed National Medical Center on Saturday due to chest discomfort. This was not confirmed by other sources. https://t.co/XCBSuEhWcp — Jon Cooper 🇺🇸 (@joncoopertweets) November 17, 2019

Resmi Doktor, Trump'ın önceden planlanmış ara dönem çekap (tepeden tırnağa sağlık muayenesi) için Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ni ziyaret ettiğini, zamanlamadaki belirsizlikten ötürü ziyaretin haftalık programında yer almadığını söyledi.

'Göğüs ağrısı çekmiyor, özel kardiyak değerlendirmeden geçirilmedi'

Bunun rutin muayene olduğu ve herhangi bir acil ya da akut meseleyi içermediğinde ısrar eden Conley, "Bazı spekülasyonlara karşın Başkan göğüs ağrısı çekmemektedir, herhangi bir özel kardiyak ya da nörolojik değerlendirilmeden geçirilmemiştir" vurgusu yaptı.

Conley, muayene, laboratuvar testleri ve sonrasındaki konuşmaların bir saatten biraz uzun sürdüğünü, ardından Trump'ın hastanede kısa bir tur atıp sağlık çalışanları ve ameliyat geçiren askerlerin aileleriyle görüştüğünü aktardı.

Beyaz Saray 'sorumsuzluğu' kınadı

Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham da Trump'ın yıllık çekap kapsamında rutin tıbbi testler yaptırmak için hastaneye gittiği açıklamasını getirdi. Grisham, Başkan'ın sağlığıyla ilgili spekülasyonları 'sorumsuzca' ve 'tehlikeli' diyerek kınadı.

Ama iki açıklama da şüpheyle karşılandı, zira Başkan'ın bu yılki muayenesi 9 ay önce yapılmıştı ve hem 2018 hem de 2019 hastane ziyaretlerinin tarihi önceden duyurulmuştu.

'Rutin olmadığından emin olabilirsiniz'

Eski başkanlardan Bill Clinton'ın Beyaz Saray Sözcüsü Joe Lockhart, "Bunun rutin olmadığından ve oraya yarım çekap için gitmediğinden kesinlikle emin olabilirsiniz" dedi.

What is "a partial physical?"

As a nurse, I can tell you that's not a thing!

Some medical issue prompted an unscheduled trip to Walter Reed today for #Trump. Maybe chest pain from the stress of his bribery scheme being revealed... https://t.co/WdN7Fy13Ek — Twilight Zone (@DaTwilightZone) November 16, 2019

Öte yandan ABD Başkanı'nın Resmi Doktoru, Trump'ın kolestrol seviyesini desilitrede 165 mg olarak açıkladı ki, bu, Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından sağlıklı bulunan bir oran.

Şubattaki çekapta kolestrol düzeyi 196 olan Trump'ın bunu düşürmek için ilaç kullandığı biliniyor.

Uzmanlar hatırlattı: Sicilinde doktorlara yalan söyletmek var

Kolestrol düzeyinde düzelme açıklamasına rağmen, Washington'daki Georgetown Üniversitesi kamu politikası profesörü Don Moynihan, "Sorun şu ki, Başkan'ın doktorlarına sağlığıyla ilgili düzmece açıklamalar yaptırmak gibi kanıtlanmış bir sicili var, buna niye inanalım" itirazını getirdi.

Örneğin geçen yıl Trump'ın eski kişisel doktoru Dr. Harold Bornstein'dan '2015'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylığı için gönderilen sağlık raporunu kendisinin değil, Trump'ın yazdığı' ifşaatı gelmişti. Bornstein, 'Sıradışı kuvveti ve hayrete şayan test sonuçlarıyla Trump'ın başkanlığa seçilebilecek gelmiş geçmiş en sağlıklı birey olduğu' yazılan mektup için "Tümünü Trump dikte ettirdi'' demişti.

Geçen yıl 'Başkan'ın inanılmaz iyi genlerinin bulunduğunu, bunun tanrının armağanı olduğunu' ilan eden Beyaz Saray Doktoru Ronny Jackson'ın akabinde Trump tarafından baş tıbbi danışman atanması dikkat çekmişti.

Tweet attı, ama golf oynadı mı?

Hastane ziyareti sonrası ilk kez bu sabah kabine toplantısıyla kamuoyunun karşısına çıkan Trump, her zamanki gibi haftasonu boyunca da Twitter'da aktifti. Ama boş zamanlarında golf oynama adetini yerine getirmediği sanılıyor.

'Azil sürecinin etkisi'

Trump'ın beklenmedik hastane ziyaretinin, azil sürecinin sağlılığını etkilediğinin işareti olduğuna yoranlar var.

Eski Demokrat Başkanlar Bill Clinton ve Barack Obama'nın ekibinden olan eski Chicago Belediye Başkanı Rahm Emanuel, ABC'nin 'This Week' programında "Gerçek Donald Trump foyaları ortaya çıktıkça doktora koşuyor" diye konuştu.

Reports: When asked to describe his pains, Donald Trump said: It feels like Nancy Pelosi pressing down on my chest.#WalterReedHospital #womem pic.twitter.com/Ma9xakd9EZ — Jay Bradshaw (@jwb625) November 17, 2019

'Basın sorgulamakta haklı'

Pennsylvania Üniversitesi Annenberg Kamu Politikası Merkezi Direktörü Kathleen Hall Jamieson, ABD başkanlarının sağlık sorunlarını kamuoyundan gizlemesinin uzun bir tarihi olmasından ötürü basının bu konuda sorular sormasının mantıklı olduğunu söyledi.

Jamieson "Eğer bu rutinse, niye rutin usulle ele alınmadı" diye sordu.