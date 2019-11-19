Beyaz Saray uzmanı: Ukrayna bana savunma bakanlığı görevini teklif etti

ABD Başkanı Donald Trump’ın azil soruşturmasında tanık olarak geçen Alexander Vindman, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’nin eski Sekreteri Aleksandr Danilyuk’un kendisine birkaç kez savunma bakanlığı görevini üstlenmesini teklif ettiğini belirtti.

Ukrayna’da doğan ABD vatandaşı Vindman, ABD ordusunda yarbay olarak görev yapıyor ve aynı zamanda Beyaz Saray’ın 'Ukrayna' uzmanı. Vindman’ın Kongre’deki oturum sırasında yaptığı açıklamaya göre,

'Rusça, Ukraynaca ve biraz İngilizce' biliyor.

Kongre’de, Trump’ın azil soruşturmasıyla ilgili yapılan oturumda konuşan Vindman, Danilyuk’un ona üçü Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in yemin töreni sırasında olmak üzere 'birkaç kez' Ukrayna Savunma Bakanlığı görevini üstlenmesini teklif ettiğini söyledi.

Bu teklifleri 'komik' bulduğunu ve tasvip etmediğini dile getiren Vindman, “Her defasında reddettim” dedi.

“Bu büyük bir onur ama ben Amerikalıyım. Buraya bebekken geldim” diyen Vindman, “Hemen bu teklifleri geri çevirdim ve hiç düşünmedim. Genel olarak tüm bu durum komik” diye ekledi.

Vindman, daha önce Trump ve Zelenskiy arasında temmuz ayında gerçekleşen görüşmenin 'yersiz' olarak gördüğünü söylemişti.