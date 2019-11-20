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10:36 20 Kasım 2019
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    Trump, ani hastane ziyaretiyle başlayan spekülasyonlar için medyayı suçladı: Hastasınız

    © REUTERS / TOM BRENNER
    ABD
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    Önceden açıklanmamış bir hastane ziyareti gerçekleştiren ve ardından üç gün ortadan kaybolan ABD Başkanı Donald Trump, sağlığı hakkında başlayan spekülasyonlar nedeniyle medyayı suçladı. Trump, “Bu insanlar gerçekten hasta” dedi.

    Yaptığı ani hastane ziyaretinin hemen ardından üç gün boyunca gözden kaybolmasıyla spekülasyonların fitilini ateşleyen ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan karmaşadan medyayı sorumlu tuttu.

    Bir basın toplantısı düzenleyen Trump, “Sağlık kontrolünden geçtim ve döndüm. Eşim, ‘Hayatım, iyi misin? Sorun ne? Kalp krizi geçirmiş olabileceğine dair haberler geçiyorlar’ dedi. Ben de ‘Niye kalp krizi geçireyim ki?’ dedim. ‘Çünkü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne gittin’ diye karşılık verdi. Sağlık kontrolü yaptırmak isteyince biz oraya gideriz” ifadelerini kullandı.

    Trump, yapılan haberler üzerine halkla ilişkiler ekibindeki görevlilerin de sağlık durumuna dair sorular sorduğunu aktardı.

    Donald Trump'tan Beyaz Saray'da McDonalds, Wendy, Burger King ve Domino's Pizza ikramı
    © REUTERS / Brad Mills-USA TODAY Sports
    Trump resmen obez
    Trump, “Bu insanlar hasta. Hastalar ve bu ülkenin medyası gerçekten tehlikeli. Bu ülkede basın özgürlüğümüz yok, bizde tam tersi var. Oldukça yozlaşmış bir medyamız var ve umuyorum ki hareketlerini hemen düzeltirler, çünkü bu ülkemiz için çok, çok kötü ve çok, çok tehlikeli” dedi.

    Doktoru 'rutin check-up' demişti

    Donald Trump, 16 Kasım’da, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne önceden açıklanmamış bir ziyaret gerçekleştirmişti. Trump’ın göğüs ağrısı çektiği iddia edilmişti. Üç gün boyunca ortada gözükmeyen Trump daha sonra kabine toplantısında boy göstermişti.

    Trump’ın Resmi Doktoru Sean Conley, ziyaretin sebebinin ‘önceden planlanmış ara dönem check-up’ olduğunu ancak zamanlamadaki belirsizlikten ötürü haftalık programında yer almadığını söylemişti. 

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
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    Şubat ayında yaptırdığı kontrolün ardından kolestrol düzeyi 196 çıkan Trump'ın bunu düşürmek için ilaç kullandığı biliniyor.

    Sicili iddialara çanak tutuyor

    Donald Trump’ın sağlığıyla ilgili sorular ve iddialar uzun bir süredir ABD kamuoyunu meşgul ediyor. Trump’ın sağlığıyla ilgili ‘yalan söyletme’ konusundaki bozuk sicili de bu iddialara çanak tutuyor.

    Örneğin, 2015'te Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adayları arasına katılmak için sunduğu sağlık raporunu bizzat kendisinin yazdığı ortaya çıkmıştı.

    Bunu da bizzat Trump'ın uzun zaman kişisel doktorluğunu yapmış olan Harold Bornstein açıklamıştı.

    Trump'ın son bir yılda yedi kilo kaybettiği, kanser olmadığı ve ortopedik protez ameliyatı geçirmediğinden söz eden mektupta, 'sağlık durumunun hayret verici şekilde mükemmel olduğu, başkanlığa seçilen en sağlıklı insan olacağı' gibi ifadeler yer alıyordu.

    Etiketler:
    Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi, Medya, Check-up, Sağlık kontrolü, sağlık sorunu, Sağlık durumu, Sağlık, Hastane, Donald Trump, ABD
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