Pentagon raporu: Trump'ın Türkiye’yi sokarak Suriye’nin kuzeyinden çekilmesi sayesinde IŞİD yeniden örgütlendi

ABD Savunma Bakanlığı'nın İstihbarat Kurumu'nun (DIA) değerlendirmesine göre, 'IŞİD, Türkiye'nin sınırötesi harekatı ile takip eden ABD'nin çekilmesinden, kabiliyetleriyle kaynaklarını yeniden oluşturma ve yurtdışında saldırı planlama becerisini güçlendirme yönünde istifade etti'.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna harekat düzenlemesine yeşil ışık yakmak suretiyle Amerikalı askerleri çekmeye koyulmasının ardından 26 Ekim'de IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü açıklaması gelirken, Pentagon'un Savunma İstihbarat Kurumu (DIA) son durumu değerlendirdi.

Pentagon Genel Müfettişi Glenn Fine'ın üç aylık raporu kapsamında yayımlanan DIA değerlendirmesine göre, Trump'ın ABD askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmesi, IŞİD'in yeniden örgütlenmek için işine yararken, Kürt milis güçlerle ilişkileri mahvetti.

"IŞİD, Türkiye'nin sınırötesi harekatı ile takip eden ABD'nin çekilmesinden, kabiliyetleriyle kaynaklarını yeniden oluşturma ve yurtdışında saldırı planlama becerisini güçlendirme yönünde istifade etti" diyen DIA değerlendirmesinde, 'IŞİD'in Batı'yı hedef almak ve dünya genelindeki 19 uzantısına ve ağına destek sağlamak için zaman ve alana sahip olabileceği' uyarısı yapıldı.

'Bağdadi'nin öldürülmesinin örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok az etkisi olacağı, zira militanların lider ölümüne dayanaklı şekilde dik durmak üzere yetiştirildikleri' öngörüsünde bulunuldu.

ABD'nin Bağdadi'nin ardından olası halefi Ebu Hasan el Muhacir'in hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamasını müteakip, IŞİD, yeni liderinin 'Ebu İbrahim el Haşemi el Kureyşi' olduğunu duyurmuştu.

Pentagon Genel Müfettişi Glenn Fine, terörle mücadele baskısı olmazsa, IŞİD'in çok daha rahat şekilde gizli ağlar kurabileceği ve hapishanelerde tutulan üyeleri ile sığınmacı kamplarındaki eşlerle çocukları kurtarmaya kalkışabileceği uyarısını yaptı.

Fine, DIA değerlendirmesine atıfla "Uzun vadede IŞİD muhtemelen Suriye'nin kalabalık yerleşim merkezlerinden bazılarının kontrolünü yeniden ele geçirmek ve küresel etkisini genişletmek isteyecektir" öngörüsünde bulundu.

ABD siyasetinde Suriye'den çekilme politikasına gösterilen tepkilerin çığ olması üzerine, Trump, bir grup ABD askerinin doğudaki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için kalacağını duyurmuştu.