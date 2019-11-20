Trump'tan azil soruşturması yorumu: 'Bu cadı avı hemen bitmeli'

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü" ifadelerini kullandı.

Trump, Twitter'dan, ABD'nin Avrupa Birliği (AB) Büyükelçisi'ın, Temsilciler Meclisinde verdiği ifadeye ilişkin, "Azil cadı avı şu anda bitmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Sondland'ın bugünkü ifadesinde, Donald Trump'a sürekli "Ukrayna'dan ne istiyorsun" şeklindeki soruyu yönelttiğini anlattığını belirten Trump, kendisinin "Ben hiçbir şey istemiyorum. Ben bir şeyin karşılığında başka bir şey de istemiyorum. (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'den doğru olanı yapmasını istedim" yanıtını verdiğini anımsattı.

ABD Başkanı Trump, "Bu cadı avı şu anda bitmeli. Bu ülkemiz için çok kötü" ifadelerini kullandı.

Impeachment Witch Hunt is now OVER! Ambassador Sondland asks U.S. President (me): “What do you want from Ukraine? I keep hearing all these different ideas & theories. What do you want? It was a very abrupt conversation. He was not in a good mood. He (the President) just said,”... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 20, 2019

'Demokratlar hayaletleri kovalıyor'

Öte yandan, Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gordon Sondland'ın ifadesi hatırlatılarak, "Ortada hiçbir zaman bir baskı yoktu. ABD'nin Ukrayna'ya yardımları devam etti, Bidenlar'a yönelik bir soruşturma açılmadı, Başkan Trump Zelenskiy ile buluşup görüştü. Demokratlar hayaletleri kovalamayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy ile temmuz ayında telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.