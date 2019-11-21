FBI, Trump'ın azil soruşturmasına neden olan muhbire görüşme teklif etti

FBI'ın (Federal Soruşturma Bürosu) ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmeyi şikayet ederek hakkında azil soruşturması açılmasına neden olan kimliği açıklanmayan muhbire avukatı aracılığıyla görüşmeyi teklif ettiği belirtiliyor.

NBC News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, FBI, 2020 başkanlık seçimlerinin Demokrat aday adaylarından Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden ve Trump'ın Ukrayna görüşmesini şikayet eden kimliği açıklanmayan ve CIA'den olduğu belirtilen (Merkezi İstihbarat Teşkilatı) muhbire görüşme teklifinde bulundu.

İsmi açıklanmayan ancak emniyet teşkilatından olduğu belirtilen kaynak, muhbirin FBI ile görüşmeye henüz razı gelmediğini aktardı.

Yahoo News'de yer alan habere göre ise FBI yetkilileri görüşme talebini muhbirin avukatına iletti ancak cevap alamadı.

Haberde, FBI'ın görüşme talebinin muhbiri soruşturma amacı taşımadığı, büronun muhbirle 'konuşmak istediği' bildirildi.

FBI ve Adalet Bakanlığı'ndan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

FBI'ın talebinin Meclis İstihbarat Komitesi’ndeki Cumhuriyetçiler’in, 12 Ağustos’a muhbirin başkana düşmanca siyasi motivasyonları olabileceğini öne sürmelerinin ardından geldiği belirtildi.

Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuzda yaptığı telefon görüşmesinde Zelenskiy'e rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti.

ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş ancak telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması dikkati çekmişti.

Beyaz Saray, görüşmelerin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.