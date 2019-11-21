ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye 'S-400'den kurtulma' çağrısı

Reuters’in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili, “Onlar (Türkiye), seçimleri olduğunu biliyor. Ve bu seçim, S-400’den kurtulmaktır” diye konuştu.
ABD’li yetkili, S-400 alımı yüzünden Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini de sözlerine ekledi.
Yetkili, şu ifadeleri kullandı:
"CAATSA kapsamında yaptırım hala mümkün. Yaptırımların mutlak bir takvimi yok. Çin'e Rusya'dan savaş uçağı satın alması sebebiyle aynı yasa kapsamında yaptırım uygulanması dokuz ay sürdü."
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