Demokrat Senatör Menendez'in Ermeni tasarısına ikinci engel

ABD'li Demokrat Senatör Bob Menendez, 'Ermeni soykırımının resmen tanınmasını' öngören karar tasarısının Genel Kurul'da oylanmasını talep etti.

Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından bloke edilen söz konusu tasarı, bu kez Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü David Perdue tarafından engellendi. Perdue, söz konusu tasarının ele alınması için doğru zaman olmadığını söyledi.

ABD Senatosu'nda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek, oylamayı engelleyebiliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, 29 Ekim'de yapılan oylamada, 1915 Ermeni olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısı kabul edilmişti.

Temsilciler Meclisi Demokrat Vekili Adam Schiff tarafından nisan ayında sunulan söz konusu tasarı, 11 'hayır' oyuna karşılık 405 'evet' oyuyla meclisten geçmişti.

Türkiye ise söz konusu tasarının 'yok hükmünde' olduğunu açıklamış ve kabul edilemez olduğunu vurgulamıştı.