ABD Kongresi'nden geçen 'Hong Kong' tasarısı Trump'ın masasında

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi tarafından onaylanan Hong Kong’daki protestolara destek veren yasa tasarısı ABD Başkanı Donald Trump'a gönderildi.

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulan ve Kongre'nin her iki kanadından da geçen 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' başlıklı tasarı, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti'den tam destek aldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Başkan Trump tarafından büyük ihtimalle imzalanacak olan tasarı, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığından Hong Kong'un özerklik statüsünde değişim olup olmadığına ilişkin yılda en az bir kere rapor istenirken, Hong Kong ve ABD arasında özel ticaret ilişkisi kurulması çağrısında bulunuluyor.

Çin'den tepki

Öte yandan söz konusu tasarıya tepki gösteren Çin, Trump'tan ilgili yasa tasarısını veto etmesini istedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında, yasa tasarısının hem Çin'in Hong Kong'daki hem de ABD'nin çıkarlarını baltaladığını söyledi.

ABD'yi Çin'in iç işlerine müdahale etmekle suçlayan Geng, "ABD'yi çok geç olmadan bu tasarının kanun haline gelmesini önleyerek, yanlışlarını durdurmaya ve Çin'in iç işlerine karışmamaya çağırıyoruz. ABD yanlış hamleler yapmaya devam ederse Çin kesinlikle güçlü önlemler alacaktır" ifadelerini kullandı.