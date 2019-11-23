ABD'li gazeteci: Victoria's Secret'in sonunu internet pornosu getirdi

ABD'li gazeteci LZ Granderson, kadın iç giyim ve güzellik ürünleri firması Victoria's Secret'ın 2001'den bu yana her yıl düzenlenen defilesinin seyirci ilgisinin azalması sebebiyle iptal edilmesiyle ilgili yazdığı yazıda defilelerin sonunu 'internet pornosunun getirdiğini' söyledi.

© REUTERS / Victoria’s Secret şovu bu yıl iptal edildi: Bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik 'li gazeteci LZ Granderson, Victoria's Secret'ın defilelerinin sona ermesine 'farkındalığın' sebep olmadığını ifade etti. Ünlü iç giyim firması geçen yıllarda defilesinde büyük bedenlere ve LGBT'lere yer vermediği için eleştirilmişti. Firmanın yöneticilerinden Ed Razek eleştirilere, 'hedef kitlelerinin tüm dünya olmadığını' söylemişti. Granderson, CNN US için kaleme aldığı makalede, "Toplumumuz bir anda vicdan geliştirmedi, sadece akıllı telefonları oldu" değerlendirmesinde bulundu.

İnternetteki porno sitelerinin Victoria Secret gibi programların izlenirliğini düşürdüğünü ifade eden LZ Granderson, "Pornhub ve onun benzeri siteler varken kim yılda bir yayınlanan bir televizyon programını veya postayla bir dergi gelmesini bekler?" diye sordu.

Granderson, Victoria Secret defilelerinin sona ermesinde Instagram modellerinin de rol oynadığını ileri sürdü. Modelliğin de birçok şey gibi teknolojiyle şekil değiştirdiğini savunan gazeteci, "Plak dükkanları azaldı ancak müzik dinlemeyi bırakmadık. Seyahat acentaları neredeyse tamamıyla geçmişte kaldı ancak hâlâ seyahat ediyoruz. Telefon kulübeleri kaldırıldı ancak yine de telefonlaşıyoruz" yazdı.

"Teknoloji defilenin sonunu getirdi, etiklik değil" ifadelerini kullanan Granderson artık Victoria Secret'ın sunduğu güzellik standartlarının geçmişte kaldığı değerlendirmesinde bulundu.