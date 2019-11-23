ABD'li gazeteci: Victoria's Secret'in sonunu internet pornosu getirdi

İnternetteki porno sitelerinin Victoria Secret gibi programların izlenirliğini düşürdüğünü ifade eden LZ Granderson, "Pornhub ve onun benzeri siteler varken kim yılda bir yayınlanan bir televizyon programını veya postayla bir dergi gelmesini bekler?" diye sordu.
Granderson, Victoria Secret defilelerinin sona ermesinde Instagram modellerinin de rol oynadığını ileri sürdü. Modelliğin de birçok şey gibi teknolojiyle şekil değiştirdiğini savunan gazeteci, "Plak dükkanları azaldı ancak müzik dinlemeyi bırakmadık. Seyahat acentaları neredeyse tamamıyla geçmişte kaldı ancak hâlâ seyahat ediyoruz. Telefon kulübeleri kaldırıldı ancak yine de telefonlaşıyoruz" yazdı.
"Teknoloji defilenin sonunu getirdi, etiklik değil" ifadelerini kullanan Granderson artık Victoria Secret'ın sunduğu güzellik standartlarının geçmişte kaldığı değerlendirmesinde bulundu.
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