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15:44 25 Kasım 2019
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    ABD'li Bakan: Trump seçilmiş kişi, büyük işler yapması için Tanrı onu gönderdi

    © AFP 2019 / NICHOLAS KAMM
    ABD
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    ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Başkan Donald Trump için ‘seçilmiş kişi’ imasında bulundu.

    ABD'li Bakan ve Danışman Rick Perry, Fox News’ta pazar akşamı kısa bir tanıtımı yapılan röportajda ABD Başkanı Donald Trump’ı İncil’de adı geçen krallarla kıyasladı ve onun da ‘seçilmiş bir kişi’ olduğu sonucuna vardı.

    Perry, “Tanrı tarih boyunca kusurlu insanları kullandı. Kral Davut mükemmel değildi, Şaul mükemmel değildi, Süleyman mükemmel değildi” dedi.

    Bir ay kadar önce Eski Ahit’teki krallarla ilgili bir metni Trump’a verdiğini söyleyen Perry, şu ifadeleri kullandı; “Onunla paylaştım ve dedim ki, ‘Bay Başkan, seçilmiş bir insan olduğunuzu söylediğinizi aktaran çok fazla insan olduğunu biliyorum ve ‘öylesiniz’ diyorum’. Dedim ki, ‘Eğer inançlı bir Hristiyan iseniz, bu gezegen üzerinde, hükümetimizde bizi yöneten ve yargılayan insanlar için Tanrı’nın planını anlayabilirsiniz’.”

    U.S. President Donald Trump speaks prior to presenting NBA Hall of Fame player Jerry West with the Presidential Medal of Freedom in the Oval office of the White House in Washington, U.S., September 5, 2019. REUTERS/Joshua Roberts
    © REUTERS / JOSHUA ROBERTS
    Beyaz Saray'da kabine toplantısı dua ile başladı: Başkan Trump için Tanrı'ya teşekkür  
    Röportajın tanıtımının yapılmasının ardından Fox News muhabiri Ed Henry, Perry’nin Donald Trump’ın ‘Tanrı tarafından büyük işler yapması için gönderildiğini’ söylediğini öne sürdü.

    Ukrayna skandalıyla anıldı, görevi bırakıyor

    Donald Trump, Rick Perry'nin bu yılın sonunda enerji bakanlığı görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

    Trump, Perry’nin yerine ABD Enerji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dan Brouillette'un aday gösterileceğini belirtmişti.

    Rick Perry’nin adı en son, Trump’ın azil soruşturması geçirmesine neden olan Ukraynagate ile anılmıştı. Perry, Trump'ın normal devlet kanallarının dışında Ukrayna ile ilişkilerini yürüten isimlerden biri olarak biliniyor.

    İlk 'Tanrı' iması deği

    Rick Perry, ‘Donald Trump ile Tanrı' kelimelerini aynı cümlede telaffuz eden ilk isim değil. 

    Sarah Sanders da Beyaz Saray Sözcülüğü yaptığı dönemde, "Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi, orada olmasının sebebi budur" demişti.

    Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News tarafından 10-12 Şubat tarihleri arasında 1004 kişiyle telefon üzerinden yapılan bir anket de bu inancın yaygınlığını göstermişti. Ankete katılan seçmenlerin yüzde 25'i Trump'ın 2016 yılındaki başkanlık seçimini kazanmasını ‘Tanrı'nın isteğine' bağlamıştı.

    Sağ görüşü savunmasıyla bilinen ABD’li Papaz Robert Henderson da, Trump’ı karşı olanların aslında Tanrı’yla savaştığını, çünkü Trump’ın Tanrı tarafından seçildiğini öne sürmüştü.

    Etiketler:
    Tanrı, ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Rick Perry, Donald Trump, ABD
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